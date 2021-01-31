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山東奶棗溯源　染疫乳清粉來自「這個國家」

▲▼ 山東奶棗染疫 。（圖／翻攝 新京報）

▲ 山東棗莊生產部分奶棗染疫 。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／綜合報導

山東棗莊出產的奶棗驚爆染新冠病毒，最新消息指出，奶棗生產原料所使用的烏克蘭進口乳清粉，與天津市之前「涉疫烏克蘭進口乳清粉」為同一批進口。

據天津市政府官方微博30日消息表示，部分山東部分奶棗通過線上渠道，流入天津，目前全市共有8份奶棗樣本核酸檢測結果呈陽性，相關人員核酸檢測結果均為陰性。據不完全統計，目前涉疫奶棗通過線上渠道已流入山東、山西、江蘇、浙江、江西、貴州、天津等至少7個省市。

為何奶棗會染疫？事發地點山東省棗莊市疫情防控領導小組通報，涉疫奶棗，產地山東省棗莊市，奶棗生產原料所使用的烏克蘭進口乳清粉，與天津市之前涉疫烏克蘭進口乳清粉為同一批進口，乳清粉樣本核酸檢測結果呈陽性，部分奶棗流入天津市。

▲▼ 山東奶棗染疫 。（圖／翻攝 新京報）

▲ 山東棗莊大消毒。（圖／翻攝 新京報）

截至昨日，天津市共採集涉疫奶棗、內外包裝等樣本209份，除8份奶棗樣本核酸檢測結果呈陽性外，其餘檢測結果為陰性。採集相關環境樣本13份，核酸檢測結果均為陰性。

報導稱，共排查涉疫奶棗食用或暴露人員及密切接觸者265人，核酸檢測結果均為陰性；其中，陽性奶棗食用或暴露人員14人，10人因末次食用或暴露時間在14天內，已採取集中隔離措施，4人超過14天，均實施居家醫學觀察措施；其他251人也均採取了相應健康監測措施。

目前確定，多地報告棗莊市涉疫奶棗流入，包括山東的煙台、濟南、德州，江蘇淮安，浙江麗水，貴州六盤水市等6縣市，山西大同、晉城、陽泉市。貴州省衛健委提示，雖然該奶棗產品檢出核酸陽性，但傳染性較小，由此感染新冠風險不大。山西省委宣傳部提醒，未食用的涉疫奶棗就地封存。

▼ 山東奶棗染疫緊急通報（圖／翻攝 微博 六安發布）

▲▼ 山東奶棗染疫 。（圖／翻攝 新京報）

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