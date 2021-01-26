武裝男「斬父下體」割鼻切唇！警攻堅遇猛火力　開門驚見滿屋炸彈

▲烏欽（化名）「斬父下體」割鼻切唇，全副武裝和警方槍戰。（圖／翻攝「Ukraine National Police」）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭一名36歲的武裝份子因殘忍割下父親下體、鼻子與嘴唇，25日和警方展開激烈槍戰。警方一度因為男子的火力強大而遭到攻擊壓制，甚至釀成3名警員受傷，攻破男子住處後還發現到處都設有爆裂物，槍枝火炮的和冷兵器也足夠一個小團隊使用。男子被逮後供稱，割下父親下體「我很開心」。

根據英國《太陽報》報導，該起事件發生在尼古拉耶夫區（Mykolaiv）的多明尼夫卡（Domanevka）村莊，武裝份子烏欽（化名）具有軍事背景，55歲的父親在家中遭到他血腥虐待，掙脫手銬逃離家求救時，鼻子和嘴唇已被割下，牛仔長褲的褲檔處也因為生殖器遭割斷而血染一片。





▲▼烏欽父親重傷逃出求救，警方獲報後進行攻堅。（圖／翻攝「Ukraine National Police」）

警方獲報後趕往現場欲逮捕烏欽，隨即遭到烏欽的火力壓制，並釀成3名警員受傷。經過一陣激烈的槍戰後，烏欽總算放棄抵抗，警方進到他家中後發現更驚人的景象。

據警方指出，烏欽家裡佈滿可遙控引爆的爆裂物，另外還有槍枝、彈藥、雷管、刀械、全罩頭套以及爆破裝置。

當被問及為何是否父親的生殖器時，烏欽回答，「沒錯，而且我樂意為之。」他還說切下父親下體時，父親仍不願意冷靜下來，「然後我就用手銬把他銬住，因為我沒辦法抓住他，但他還是沒辦法冷靜下來」，「他力氣比我想像的還要大」。

關於父子之間究竟因為什麼事情而演變成如此殘忍的虐父行為，目前尚不得而知，父親的復原狀況也不清楚。烏欽被以企圖嚴重傷害他人身體、危及警察性命等罪名，若皆成立的話最高可處終身監禁。