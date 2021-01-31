轎車自撞2死！儀表板時速停在100　他最後PO文：要好好照顧女兒

記者陳俊宏／綜合報導

一名張姓男子開車載19歲郭姓友人，行經新北市三芝四棧橋路段自撞，送醫均宣告不治，車輛儀表板時速停在100公里，張留下一名女兒。據了解，張才剛假釋出獄，事發前才發文說，「希望一切安好」、「喝酒了，等人載我」，要好好照顧女兒，未料竟發生憾事。由於送醫時，兩人血液已經凝固無法抽取，是否有酒駕或毒駕暫無法得知，還有待警方進一步調查釐清。

▲▼整輛轎車幾乎成了廢鐵。（圖／記者游宗樺攝）

30日凌晨2時許，待業中的張男（32歲）開車載擔任業務的郭男，行經事發路段往淡水方向狂飆，期間整輛車突然失控往路旁衝去，撞上一輛小貨車車尾，把小貨車撞進一旁的裝潢公司裡，另一輛裝潢公司的小貨車也被波及，車斗整個被撞成「V」字型。強大撞擊力使張駕駛的車近乎成為廢鐵，車頭嚴重受損外，左側車門、鈑金也近乎被削斷。

警消獲報到場，發現張男噴飛車外，郭男則卡在車內，兩人都失去呼吸心跳，經使用救助器材將傷者脫困，分別送往淡水馬偕醫院及台大醫院金山分院急救，但最後仍因傷重雙雙宣告不治。警方到場則立即進行交管，發現現場路面留下長長的輪胎痕，初步認定肇事車輛為超速釀禍。

警方在現場發現張男駕駛的轎車懸掛的是失竊車牌，而車體則是原車主借給另名友人，友人是否有轉借給張男尚待釐清。據了解，張有毒品前科，11日才假釋出獄，由於送醫時，兩人血液已凝固無法抽取，是否有酒駕或毒駕暫無法得知，還有待警方進一步調查釐清。

《聯合新聞網》報導，張男開的轎車儀表板時速停在100公里，而他在事發前才發文，要好好照顧女兒，希望一切安好，「喝酒了，等人載我」，未料竟發生憾事，讓家人十分悲痛。

▼車頭嚴重受損，左側車門、鈑金也近乎被削斷。（圖／記者游宗樺攝）



▲▼事發現場慘不忍睹。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼事發現場慘不忍睹。（圖／記者游宗樺攝）

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