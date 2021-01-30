奪命畫面曝光！剛出獄掛贓牌濱海狂飆　過彎失控撞2車噴飛雙亡

記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市三芝區30日凌晨2時許發生一起死亡車禍，張男掛著失竊車牌載友人郭男沿著濱海公路狂飆，經過四棧橋路段時車輛失控撞上路旁小貨車，再衝進路旁的裝潢公司，車上2人被發現時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治；家屬表示雙方是朋友關係，不知情為什麼2人夜晚會跑出來，對於發生意外仍不可置信。

▲張男開著失竊車失控，衝進裝潢公司釀2死。（圖／記者游宗樺攝）



據了解，待業中的張男（32歲）當時開車載著擔任業務的郭男（19歲），行經事發路段往淡水方向狂飆，期間整輛車突然失控往路旁衝去，撞上一輛小貨車車尾，把小貨車撞進一旁的裝潢公司裡，另一輛裝潢公司的小貨車也被波及，車斗整個被撞成「V」字型。強大撞擊力使張男駕駛的車近乎成為廢鐵，車頭嚴重受損外，左側車門、鈑金也近乎被削斷

警消獲報到場，發現張男噴飛車外、郭男則卡在車內，2人都失去呼吸心跳，經使用救助器材將傷者脫困，分別送往淡水馬偕醫院及台大醫院金山分院急救，但最後仍因傷重雙雙宣告不治。警方到場則立即進行交管管制，發現現場路面留下長長的輪胎痕，初步認定肇事車輛為超速釀禍。

警方在現場發現張男駕駛的轎車懸掛的是失竊車牌，而車體則是原車主借給另名友人，友人是否有轉借給張男尚待釐清。據了解，張男有毒品前科11日才假釋出獄，由於送醫時2人血液已經凝固無法抽取，是否有酒駕或毒駕暫無法得知，還有待警方進一步調查釐清。

▼車內安全氣囊全數爆開。（圖／記者游宗樺攝）



▼貨車後車斗遭撞彎折成V字形。（圖／記者游宗樺攝）



▼裝潢公司前停放的2輛小貨車遭波及，張男所開轎車也嚴重受損。（圖／記者游宗樺攝）

