快訊／濃霧來了！下波濕冷狂掉10℃時間曝　今晨8度白天飆28度

▲氣象局今晨發布「濃霧特報」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

低溫特報、濃霧特報齊發！中央氣象局觀測，今天（31日）清晨受到輻射冷卻影響，全台平地最低溫出現在苗栗縣頭屋的8度。氣象專家吳德榮提醒，周二至周三清晨另一波冷空氣影響，桃園以北轉有局部短暫雨，氣溫明顯下降，與周一白天比降幅達10度，轉濕冷，天氣變化很大。

►今晨至上午低溫特報區域：



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【黃色燈號（寒冷）】



新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼15縣市低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局今晨6時15分對台中市、雲林縣、嘉義縣市發布「濃霧特報」，今台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今晨台中及雲林、嘉義能見度不足200公尺，請注意。

氣象局說，今清晨輻射冷卻影響，各地清晨仍偏冷，其中新北市至高雄及花蓮、金門局部沿海空曠或近山區的平地，仍有10度以下氣溫發生，白天氣溫比30日更溫暖，西半部高溫約25、26度，東半部高溫22至24度，西半部日夜溫差大，可達10幾度，早出晚歸請適時增添衣物；由於水氣偏少，各地大多為晴到多雲，東半部雲量稍多僅有零星降雨的機率。

氣象局指出，周一輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨；金門及馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意航班資訊。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周二東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，中南部日夜溫差大，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意；周三起東北季風減弱，氣溫稍回升，周三至周六各地大多多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周一空氣逐漸增暖、氣溫回升，各地白天晴朗舒適，高溫可達26度以上，早晚因超強的輻射冷卻，氣溫仍很低，日夜溫差近15度之多，年長者及心血管疾病患者，皆需注意衣著調整；今白天起氣溫：北部11至26度，中部10至27度，南部10至28度，東部11至26度。

吳德榮說，周二至周三晨另一波冷空氣影響，迎風面北部、東半部雲量增多，桃園以北轉有局部短暫雨，氣溫明顯下降，與周一白天比降幅達10度，轉濕冷，天氣變化很大，請注意；其他地區影響較小，仍為多雲時晴，氣溫略降。

吳德榮分析，周三白天起至周六冷空氣減弱，氣溫逐日漸升，各地持續晴朗穩定，白天皆有和煦冬陽，夜間輻射冷卻強，日夜溫差常達15度以上。