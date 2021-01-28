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台北24hrs跳水式降溫！冷氣團今晚最強最凍　急探10°C↓再吹強陣風

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲今晚到明晨是這波冷氣團最冷時刻，中部以北、東北部低溫10-11度，其他地區12-13度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

強烈大陸冷氣團最冷時刻到！氣象局表示，下午起冷氣團南下，溫度持續下降，越晚越冷，今晚到明晨是這波冷氣團最冷時刻，中部以北、東北部低溫10-11度，其他地區12-13度，沿海空曠近山區還會再更低。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

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▲台北跳水式降溫，傍晚已降至13度左右，越晚還會越冷。（圖／中央氣象局）

氣象預報員林定宜表示，受到強烈大陸冷氣團南下影響，溫度正在下降，越晚越冷，傍晚中部以北、東北部氣溫降至12-13度。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

▲今晚到明晨15縣市低溫特報。（圖／中央氣象局）

氣象局也發布低溫特報，今晚到明晨台南以北、東北部會有10度以下低溫發生機率，預估中部以北低溫10-11度，其他地區12-13度，局部地區會再更低1-2度。

今（28日）晚至明（29日）上午低溫區域
【黃色燈號（寒冷）】
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

另外，由於東北風偏強，桃園至台南、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北市、高雄市沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發強風特報。（圖／中央氣象局）

明天一整天北台灣都寒冷，其他地區早晚也冷，預估北部、東半部高溫僅15-18度，中南部23-24度。不過，明起水氣減少轉為乾冷天氣，各地多雲到晴，僅東半部、北部山區有局部短暫雨。

這波冷氣團將持續影響至周六清晨，周五晚至周六清晨低溫跟今晚相比約略差1度，周六白天起冷氣團就會逐漸減弱，各地高溫逐漸回升，北部高溫可回升至22度，但西半部都要留意日夜溫差大，約相差12度之多。

周六白天起到下周一水氣都少，各地為多雲到晴天氣，僅東半部局部短暫雨。下周二東北季風稍增強，北部、東北部會略降溫，迎風面北部、東半部也會有局部短暫雨，但下周三、四很快減弱後，屆時氣溫又會回升。

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