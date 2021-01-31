美CDC下令周一起：搭乘大眾交通工具「一律戴口罩」　3情況例外

▲美CDC「口罩令」下周一生效，民眾戴口罩時必須同時遮掩口鼻。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）根據總統拜登的行政命令，於25日發布命令，要求全美旅客進入轉運中心、航廈內時就必須先戴起口罩，不論登機或是各種類型的大眾交通工具，也一律必須戴上口罩。這項命令將在下周一（28日）午夜前一分鐘開始生效。

綜合外電報導，CDC在發布「搭乘所有大眾交通工具均須戴口罩」的命令時表示，只要在美國國土、領地或自治邦內的民眾，在等待、上下交通工具或旅程途中，須戴上同時遮掩口、鼻腔的口罩，不論是飛機、船隻、渡輪、火車、地鐵、巴士、計程車、共享乘車等，一律採用同樣規定。

除了搭乘大眾交通工具時必須戴口罩，只要進入機場、巴士及渡輪的轉運站、港口以及地鐵、火車站月台，也無一例外。

不過以上規定仍有例外，包括2歲以下的孩童不強制規定戴口罩，或是短暫無法戴口罩的時候，因此吃、喝東西時是允許不戴口罩的，另外還有當在與聽障人士溝通時，因對象無法聽見聲音，必須依賴讀唇語時，才可摘下口罩。

CDC表示官方保留強制執行命令的權力，並可對不符規定者祭出刑事罰金，但官方「並不想這麼做」，所以他們希望其他聯邦政府機構能合作發展出更多的公民規定，以完善官方的執行力。

▲拜登簽署行政命令，要求強制執行搭乘大眾交通工具時必須配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

美國當前疫情嚴重，累積確診數已達到2602萬2247例、致死數來到43萬8452人，為全球第一嚴重的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫大國。除了英國變種病毒已在美國境內肆虐外，部分州也已經通報威脅力更強的南非變種病毒在本土現蹤。

《華盛頓郵報》與各家美媒均報導這項全國命令，消息一出許多網友便在《華郵》的臉書貼文底下留言，較多部分的人認為這項命令是正確的，但仍忍不住抱怨「早該在去年或打從一開始就推行了」，「這項命令竟然沒有在去男3月時就推出，我傻眼」，「我甚至希望CDC能下令說所有的人在所有室內空間都必須戴上口罩。」

不過也有人質疑，去年儘管川普政府並無發布官方命令，但民間許多地方已經要求民眾這麼做，「我很少看到有人配合」。此外，仍有陰謀論者、自由至上者或不相信拜登政府合法當選的網友在底下留言，「警察國家的規定繼續下去，接來來是什麼，要登門逮捕了嗎」、「CDC憑什麼要求這種事情，他們是合法當選的嗎？才不信呢」、「口罩沒有用，不然歐洲不會有那麼多人病死，戴口罩只是給你一個幻覺，好像『那些政客們有在幹點什麼事』。來自丹麥國家的人的祝福。」