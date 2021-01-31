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美媒證實！　解放軍模擬對美「羅斯福」號航母攻擊

▲▼ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

據美國《商業內幕》（Business Insider）網站29日報導稱，美國軍方已承認，中國解放軍轟炸機最近在南海模擬了對美國海軍「羅斯福」號航母的攻擊，這篇報導也證實了英國《金融時報》之前率先披露的文章。

據大陸官媒《環球時報》新媒體引述該報導指出，美國海軍「羅斯福」號航母23日駛入南海活動，中國軍方派出8架轟-6K轟炸機、4架殲-16戰鬥機和1架運-8反潛巡邏機進入台西南空域巡航。追蹤數據顯示，「羅斯福」號航母戰鬥群經由

巴士海峽進入南海時，中國戰機進入台灣西南空域巡航。
英國《金融時報》（Financial Times）29日援引熟悉美國及其盟國情報人士的話表示，中國轟炸機和戰鬥機模擬了對「羅斯福」號航母戰鬥群的攻擊。內文強調，「中國轟炸機飛行員還確認了對海打擊命令，並模擬發射反艦導彈。」

報導稱，美國印太司令部發言人邁克·卡夫卡(Mike Kafka)在一封電子郵件聲明中表示，「羅斯福號航母打擊群密切監視著中國人民解放軍海軍和空軍的所有活動，他們從未對美國海軍軍艦、飛機或水手構成威脅。」

卡夫卡在聲明中稱，「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，通過我們在該地區的行動來證明我們的決心。」

▲解放軍南海演習。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍去年在南海演習。（圖／翻攝自央視）

報導進一步說，一名美國國防官員稱，中國軍機沒有進入距美國海軍艦艇250英里（約合402.3公里）的範圍內，這超出了轟-6K轟炸機所攜帶的鷹擊-12反艦導彈的射程。「這名官員表示，當時發生了一次模擬襲擊。」
據了解，美國海軍發24日聲明稱，「羅斯福」號航母打擊群正在美國第7艦隊的責任區進行例行部署，以開展海上安全行動。

針對美海軍「羅斯福」號航母23日進入南海一事，中國外交部發言人趙立堅在25日舉行的例行記者會上表示，美國頻繁派艦機進入南海活動，炫耀武力，不利於地區局勢的和平與穩定。

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