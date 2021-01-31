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難忍「被指中國軍公司」　小米起訴美國防和財政部

▲▼小米創辦人雷軍 。（圖／路透社）

▲小米創辦人雷軍 。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

美國國防部一月中宣佈，將9家中國公司列入與中國軍方有關的中國企業制裁名單，引起外界震驚。路透社30日最新消息指出，根據公開的法庭記錄，中國智能手機製造商小米公司當地時間1月29日對美國國防部和財政部提起了法律訴訟。

據陸官媒《環球時報》引述該報導指出，美國政府宣布，將9家中國企業列入所謂「與中國軍方相關」的黑名單，包括手機製造商小米、飛機製造商中國商飛等中企，甚至宣稱「增列9家中企後，這張清單擴大至44家。」

▲兩會,人大,習近平,王岐山,雷軍,小米,京東,劉強東。（圖／路透社）

▲小米被美方認定是「中國軍公司」，因此提告捍衛名譽。（圖／路透社）

據了解，美國國防部列入的最新中企名單除了小米外，還包括中微半導體設備公司、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技公司、大新華航空、中譯語通科技公司、中國航空集團與中國商用飛機公司。小米集團當時隨即發出最新聲明稱，「公司將採取合法經營，並非美國定義中國軍方公司，未來將採取適合保釋措施，保障公司以及股東。」

對此，《環球時報》再次強調，關於小米集團遭美方打壓，中國外交部發言人趙立堅曾經回應稱，「川普政府泛化國家安全概念，濫用國家力量，一再無端打壓中國企業，中方對此堅決反對。」

趙立堅說，美方有關行徑逆歷史潮流而動，違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，干擾中美之間正常經貿和投資合作，打擊外國企業在美投資的信心，也終將損害美國企業和投資者的利益，這是美國一些人損人不利己的又一例證。

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