紅包發起來！中華郵政2/3起開放換新鈔　全台83處「可兌換郵局」

▲全台83處郵局提供民眾換新鈔服務。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

農曆春節將至，不少民眾會換新鈔準備發紅包，中華郵政自2月3日起至2月9日止，在全台83處郵局提供兌換新鈔服務。但因銀行配送新鈔數量有限，郵局有規劃限兌張數，如有向隅，建議民眾洽附近提供兌換新鈔服務的各金融機構兌換。

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▲過年準備發紅包，記得要把握時間趕緊把新鈔換起來。（圖／記者陳俊宏攝）

中華郵政指出，兌換局提供兌換新鈔服務，因銀行配送新鈔數量有限，壹佰圓券每人限兌100張，其餘壹仟圓券及伍佰圓券酌量供應。

中華郵政提醒，如有向隅民眾，請洽附近提供兌換新鈔服務之各金融機構兌換。

110年春節兌換新鈔「兌換支局局名表」

基隆（1）：基隆愛三路

台北（2）：台北北門、深坑草地尾

板橋（1）：板橋文化路

三重（3）：三重中山路、八里、林口

桃園（6）：中壢、新屋、龍潭、楊梅、桃園成功路、八德大湳

苗栗（9）：苗栗中苗、後龍、頭屋、公館、大湖、銅鑼、三義、卓蘭、南庄

新竹（6）：新竹武昌街、新埔、寶山、芎林、北埔、新竹牛埔

台中（2）：台中民權路、豐原

彰化（3）：彰化中央路、員林、芬園

南投（1）：南投三和

嘉義（3）：嘉義文化路、義竹、布袋

雲林（3）：斗六西平路、古坑、莿桐

台南（7）：台南成功路、新營、後壁、東山、六甲、下營、柳營

高雄（3）：新興、鳳山、六龜

屏東（6）：屏東民生路、新埤、南州、竹田、林邊、車城

宜蘭（7）：宜蘭中山路、頭城、壯圍、員山、三星、五結、南澳

台東（12）：台東大同路、綠島、蘭嶼、台東卑南、鹿野、關山、池上、東河泰源、成功、長濱、太麻里、大武

花蓮（7）：花蓮國安、富里、新城、壽豐、鳳林、光復、瑞穗

澎湖（1）：馬公中正路

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