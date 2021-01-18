　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北台灣郵件作業中心開工動土　4年後啟用處理國內70%郵件量

▲▼郵政物流園區–北臺灣郵件作業中心及訓練中心新建工程開工動土。（圖／中華郵政提供）

▲郵政物流園區–北台灣郵件作業中心及訓練中心新建工程今日開工動土。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

基於業務轉型發展物流需要及配合政府施政目標，中華郵政建置郵政物流園區，今（18）日上午10時舉辦「北台灣郵件作業中心及訓練中心新建工程開工動土典禮」。中華郵政表示，相關新建工程預估於民國113年6月完工，114年起啟用營運，倉儲及商辦等招商作業將配合建物期程，於110年底起陸續辦理。

▲▼郵政物流園區–北臺灣郵件作業中心及訓練中心新建工程開工動土。（圖／中華郵政提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華郵政北台灣郵件作業中心及訓練中心新建工程今日開工動土。（圖／中華郵政提供）

今日典禮由中華郵政公司董事長吳宏謀主持，行政院院長蘇貞昌、交通部常務次長祁文中及桃園市副市長李憲明等各界貴賓蒞臨，共同見證中華郵政公司推動業務轉型、發展智慧物流的重要里程碑，亦彰顯郵政公司透過前瞻性園區整體規劃，與產官學各界協同推動產業發展，帶動區域繁榮。

▲▼郵政物流園區，北臺灣郵件作業中心示意圖。（圖／中華郵政提供）

▲未來北台灣郵件作業中心處理範圍涵蓋北北基、桃園、新竹及宜蘭、花蓮等區域，約占國內郵件量70%。（圖／中華郵政提供）

未來北台灣郵件作業中心將整合中華郵政公司台北及桃園郵件處理中心與國際進、出口郵件業務，處理範圍涵蓋北北基、桃園、新竹及宜蘭、花蓮等區域，約占國內郵件量70%，並導入新式自動化郵件處理設備，優化作業流程，提升郵務運作效能；同時推動海關、郵政、檢驗檢疫單位等跨部會協同作業機制，以提升通關效率。

又為發揮園區倉配一體優勢，北台灣郵件作業中心亦規劃1.2萬坪倉儲空間，除保留中華郵政公司申設保稅倉儲空間外，另供國內、國際電商物流或跨境電商物流業者進駐使用，預計於110年底前辦理招商作業。

▲▼郵政物流園區，訓練中心示意圖。（圖／中華郵政提供）

▲郵政訓練中心為郵政物流園區行政核心，約有2,400坪辦公空間。（圖／中華郵政提供）

郵政訓練中心為郵政物流園區行政核心，配合北台灣郵件作業中心落實廠辦分離外，尚規劃設置智慧監控中心，增進園區維運管理效能，並建置完善訓練、會議等場域空間及相關設施，約2,400坪辦公空間將於建物落成後辦理招商，預期引進物流、電商等相關產業之新創或青創業者進駐使用，扶持產業發展。

郵政物流園區完工啟用後，將致力協助提升電子商務、物流等產業競爭力，並提供鄰近區域完善服務及優質休閒環境，與產業共榮發展。

▲▼郵政物流園區，郵政物流園區示意圖。（圖／中華郵政提供）

▲郵政物流園區示意圖。（圖／中華郵政提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
汽旅「浴缸吃人」！正妹遭吸…背部黑一片　網傻：是詭異木偶房
台北市「不再是年輕人夢想之都」　一張圖揭悲哀
鄭爽被爆不簽字！「孩子被當棄嬰」超慘下場曝
放晴跑山「女友全裸入鏡」合照曝　男被罵翻：幫她買衣服啦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台北市人口創23年新低　一張圖揭悲哀「不再是年輕人夢想之都」

消基會曝「市售3口罩含鉛」　美德醫療被點名…緊急回應了

台灣自費採檢貴中國19倍？林俊憲1句反酸：結果一點可信度都沒有

金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

「喝氣泡水」能減重？醫師：喝多容易脹氣...這2種人不能當水喝

台大醫院開第一槍！　自主限縮加護病房探病次數「2次→1次」

李永得歡迎中國「勇敢來台出書」　否認審查出版品違憲

全聯同標69元蔬菜卻「差很大 」　內行一看秒解：選這顆！

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

潘瑋柏後台「直奔餐桌煮火鍋」！　　遇藝人打招呼...站著繼續吃ＸＤ

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

周杰倫秒識破慶生驚喜..昆凌默契接手機幫錄　「小泡芙」一見周董叔叔就追：你過來～

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台北市人口創23年新低　一張圖揭悲哀「不再是年輕人夢想之都」

消基會曝「市售3口罩含鉛」　美德醫療被點名…緊急回應了

台灣自費採檢貴中國19倍？林俊憲1句反酸：結果一點可信度都沒有

金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

「喝氣泡水」能減重？醫師：喝多容易脹氣...這2種人不能當水喝

台大醫院開第一槍！　自主限縮加護病房探病次數「2次→1次」

李永得歡迎中國「勇敢來台出書」　否認審查出版品違憲

全聯同標69元蔬菜卻「差很大 」　內行一看秒解：選這顆！

塞車有解！新北汐止、淡水重大交通路廊工程起手式

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

阿金新特技GET！　淡定「頂衛生紙」賣萌網笑翻：是印度女紙～

汽車儀錶板驚亮「1黃燈」　行家秒解答：建議還是要打開

「氣泡水」不是人人都能當水喝！　易脹氣及胃食道逆流體質少喝

「極北美景X鮮蟹美食」歡度歲末　新北石門「富基漁港」海鮮聖地

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

許雅鈞忍寒冷「深夜寵妻」竟遭酸　小S槓網友護尪：跟你勢不兩立

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

生活熱門新聞

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

快訊／北部醫院再增1護理師染疫！

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

陳時中說溜嘴：是部立桃園醫院

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

台大醫院開第一槍　限縮加護病房探病次數

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

風向大轉？網還原「楊志良開除說」完整對話

五寶爸5天就辭職　洗車老闆回應

快訊／疫情有變化？陳時中下午2點親自主持記者會

被點名口罩含鉛　美德醫療回應了

更多熱門

相關新聞

中華郵政第1季發行郵票計畫出爐

中華郵政第1季發行郵票計畫出爐

2021年到來！中華郵政也公告第1季發行3種新郵票品，名稱分別為：澎湖南方四島國家公園郵票、寶島風情郵票－高雄市及馬雅各逝世百週年紀念郵票。上述郵票預定將於1月20日、2月4日、3月5日對外發行。

郵政物流園區今年底將陸續完工啟用

郵政物流園區今年底將陸續完工啟用

全台320家郵局設EZPost自印託運單

全台320家郵局設EZPost自印託運單

中華郵政助小農！開賣產地直送番茄

中華郵政助小農！開賣產地直送番茄

學生限定！寄寒假包裹最便宜70元

學生限定！寄寒假包裹最便宜70元

關鍵字：

中華郵政郵政物流園區北台灣郵件作業中心

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面