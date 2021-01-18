北台灣郵件作業中心開工動土　4年後啟用處理國內70%郵件量

▲郵政物流園區–北台灣郵件作業中心及訓練中心新建工程今日開工動土。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

基於業務轉型發展物流需要及配合政府施政目標，中華郵政建置郵政物流園區，今（18）日上午10時舉辦「北台灣郵件作業中心及訓練中心新建工程開工動土典禮」。中華郵政表示，相關新建工程預估於民國113年6月完工，114年起啟用營運，倉儲及商辦等招商作業將配合建物期程，於110年底起陸續辦理。

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▲中華郵政北台灣郵件作業中心及訓練中心新建工程今日開工動土。（圖／中華郵政提供）

今日典禮由中華郵政公司董事長吳宏謀主持，行政院院長蘇貞昌、交通部常務次長祁文中及桃園市副市長李憲明等各界貴賓蒞臨，共同見證中華郵政公司推動業務轉型、發展智慧物流的重要里程碑，亦彰顯郵政公司透過前瞻性園區整體規劃，與產官學各界協同推動產業發展，帶動區域繁榮。

▲未來北台灣郵件作業中心處理範圍涵蓋北北基、桃園、新竹及宜蘭、花蓮等區域，約占國內郵件量70%。（圖／中華郵政提供）

未來北台灣郵件作業中心將整合中華郵政公司台北及桃園郵件處理中心與國際進、出口郵件業務，處理範圍涵蓋北北基、桃園、新竹及宜蘭、花蓮等區域，約占國內郵件量70%，並導入新式自動化郵件處理設備，優化作業流程，提升郵務運作效能；同時推動海關、郵政、檢驗檢疫單位等跨部會協同作業機制，以提升通關效率。

又為發揮園區倉配一體優勢，北台灣郵件作業中心亦規劃1.2萬坪倉儲空間，除保留中華郵政公司申設保稅倉儲空間外，另供國內、國際電商物流或跨境電商物流業者進駐使用，預計於110年底前辦理招商作業。

▲郵政訓練中心為郵政物流園區行政核心，約有2,400坪辦公空間。（圖／中華郵政提供）

郵政訓練中心為郵政物流園區行政核心，配合北台灣郵件作業中心落實廠辦分離外，尚規劃設置智慧監控中心，增進園區維運管理效能，並建置完善訓練、會議等場域空間及相關設施，約2,400坪辦公空間將於建物落成後辦理招商，預期引進物流、電商等相關產業之新創或青創業者進駐使用，扶持產業發展。

郵政物流園區完工啟用後，將致力協助提升電子商務、物流等產業競爭力，並提供鄰近區域完善服務及優質休閒環境，與產業共榮發展。

▲郵政物流園區示意圖。（圖／中華郵政提供）

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