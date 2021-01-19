郵差要換制服了！全新「綠X銀白」夏季服裝曝　最快3月起上路

▲中華郵政換新制服。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政換新制服了！全新郵差夏季制服將於1月下旬起陸續發放，視天候狀況會於3或4月份服裝正式換季。中華郵政表示，這次制服由實踐大學服裝設計學系團隊負責設計，打造具透氣、吸濕、排汗、快乾、免燙、防臭、抗UV、耐磨等特色，舒適、功能及實用兼具之工作服，無論在布料選用或款式設計上皆突破過往，呈現百年郵政求新求變與時俱進之強烈企圖心。

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▲▼中華郵政郵差夏季新制服首度曝光。（圖／記者賴文萱攝）

首先，在布料選擇上，考量郵差工作特性必須在外與酷熱嚴暑搏鬥，抗高溫為本次設計重點，新制服選擇臺灣廠商生產之高機能性布料，以減少外出值勤悶熱感，增加穿用舒適度。

在制服顏色選擇上，以郵局經典綠色為主視覺，適度降低其飽和度，並擇定銀白色為POLO衫上衣之顏色，與湖水綠互為搭配，整體視覺效果整潔、明亮又淡雅。

▲中華郵政換新制服。（圖／中華郵政提供）

在功能性方面，POLO衫使用大量網布等異材質縫製，在背部、腋下及脇邊，提供散熱效果，強化舒適與透氣性，兩側袖子均可置放原子筆，且內側縫有捲袖袋可將長袖折成六分袖。長褲除比照一般工作褲設計增加口袋外，在膝蓋處參考登山專用褲，以拼接及立體活摺設計，發揮彈性機能布延展特性，便利郵差值勤作業。此外，本次夏季制服增配值勤背心，可供郵差依天候選擇搭配穿著，並提供便利攜帶工作所需裝備之設計。

▲▼中華郵政郵差夏季新制服首度曝光。（圖／記者賴文萱攝）

中華郵政表示，新款郵差夏季制服將依得標廠商履約進度自1月下旬陸續發放，將視天候狀況於3或4月份服裝換季後，民眾即能在大街小巷各角落，看到穿著新款制服之郵差，展現中華郵政公司親切、專業、活潑、俐落舒爽又充滿活力之形象。

▲▼中華郵政換新制服。（圖／記者賴文萱攝）

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