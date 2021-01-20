郵差明起不進部桃院內投遞信件　防接觸感染將「加穿防護衣」

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，20日上午已有多位患者透過民間或消防局救護車協助轉院。（圖／記者沈繼昌攝）

記者賴文萱／台北報導

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）院內感染持續擴大，國內面臨新冠疫情爆發以來最大挑戰。中華郵政表示，已跟部桃溝通，明天開始郵務士不再進入院區收、寄郵件，改在一樓門診大樓外進行。另外，針對桃園地區11所醫療院所，將加強郵差防疫配備，除了口罩、面罩、手套外，也增加防護衣，希望有效避免感染。

因應部桃院內感染疫情持續擴大，中華郵政今表示，原先郵差需要進入到院內地下一樓收發郵件，但現在疫情嚴峻，考量大家方便跟防疫作為，有跟醫院溝通，院方也同意明天開始，投遞郵件會改在一樓門診大樓外面接收、投遞郵件，不用再進去院區裡面，可以比較有效避免感染。

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▲衛生福利部桃園醫院今（20）日清空院內，僅存少量醫護人員窗邊觀望。（圖／記者林敬旻攝）

另外，針對桃園地區11間醫療院所，中華郵政也將加強郵差防護裝備，除會配備面罩、口罩、手套外，還會備有防護衣具，確保同仁跟院方彼此郵件交接可能的感染。

至於其他地區投遞，中華郵政表示，現在都有發給郵差基本口罩防疫，既有的基本防護措施依舊持續。