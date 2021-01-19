郵差新制服曝光挨轟「徹底崩壞」　基層員工曝最真實換裝心聲

▲中華郵政換新制服。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政全新郵差夏季制服將於1月下旬起陸續發放，視天候狀況會於3或4月份服裝正式換季，不過照片一出引來對服裝的熱議，就有網友直言新制服醜。對此，中華郵政表示，服裝主要為外勤同仁量身打造，納入基層意外，也經過票選，程序是前所未有的；另外，有基層郵差則說，新款的制服確實比較符合外勤，布料有彈性，騎車起來較為舒適。

郵差新制服今日正式出爐，引發外界熱議，有人批評「服裝設計好像走回頭路」、「徹底崩壞了」、「怎麼做出來跟設計圖不一樣」、「希望擺脫一定要用綠色的傳統」、「郵政美學勢不可擋」，但也有人認為「終於把對外勤不友善的襯衫型制服改掉了是好事」。

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▲▼中華郵政郵差夏季新制服首度曝光。（圖／記者賴文萱攝）

中華郵政郵務處處長陳敬祥表示，這套外勤人員夏季服裝從108年開始規劃，109年加快速度，並於今年確認推出。過去傳統服裝都是深綠色外套排扣式，布料對外勤人員工作來說不是很適切，這次做大幅度改版，主要考量外勤穿著舒適性，提升服務品質。

陳敬祥說，這套服裝是委請實踐大學服裝設計系團隊來規劃設計，也經過中華郵政內部服裝委員會研討，之後還有納入內部員工意見，是經過票選，從3套中選出的一套，這次對基層意見都有很多關注，程序是前所未有。

過往夏季制服一套約1200元，這次郵局採用最有利標採購策略，新制服一套1600元，1人發放2套經費約2萬600套，因此總經費大約3300萬。

▲中華郵政換新制服。（圖／中華郵政提供）

在中華郵政擔任郵差13年的蔡琲琲說，之前外勤人員穿的制服是類似襯衫的款式，對郵差來說，騎機車要跨的時候會比較緊，另外，也常有郵差把褲子穿破，現在改了新制服後，新材質有彈性確實比較舒適。另外，新制服布料也很透氣，再加上服裝增加許多口袋設計，可以放筆、零錢等，對工作來說更加有效率。

陳敬祥表示，新款夏季制服已經陸續完工，因為分北、中、南三區採購程序，有些地區從1月發放，有些則是3月發放，原則上在3、4月會配合天氣變化全面換裝。

▲▼中華郵政郵差夏季新制服首度曝光。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼中華郵政換新制服。（圖／記者賴文萱攝）

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