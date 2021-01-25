涉貪140萬「二殯回饋金」也不放過…　前大安區里長遭聲押禁見

▲前大安區龍圖里長蕭萬居涉貪140萬元，北檢25日訊問後聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

前北市大安區龍圖里蕭姓里長，涉嫌於2015至2019年任職期間，與許姓工程行負責人、張姓綠能公司總經理合謀，向社會局、市立第二殯儀館、區公所，以不實單據詐領補助、回饋金達140萬元，北檢25日，指揮調查局台北市調處搜索9處，約談蕭姓里長，許、張2名業者，訊問後將蕭姓里長聲押禁見，並諭令張姓業者50萬元交保、許姓業者30萬元交保。

蕭男於任里長期間，涉嫌透過許、張向不知情廠商，索取空白估價單、發票填寫不實內容，向大安區公所、二殯回饋金管委會、社會局詐領了60多萬元，又拿著張姓業者提供的不實發票，詐領鄰里建設補貼30多萬元，另以自身經營咖啡坊的發票，詐領40多萬元，於2018至2019年間，又詐領社區關懷據點人事、志工加值方案金1萬多元，不法所得約140萬元。

北檢25日除約談蕭、許、張3名被告外，另2名曹姓里幹事、張姓鄰長，由於在詐領社區關懷據點補助金部分，擔任講師、志工，訊問後轉為被告，諭知張10萬元交保、曹5萬元交保，全案朝《貪汙治罪條例》利用職務詐領財物罪，以及偽造文書、使公務員登載不實等罪偵辦。

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