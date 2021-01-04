▲桃園市添購5千劑流感疫苗，即日起開放市民免費接種。(圖／衛生局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局於(2020)年公費流感疫苗，採購58萬2,200劑四價流感疫苗，目前使用率近98%，衛生局4日表示，再添購5,000劑流感疫苗，自即日起開放設籍桃園市市民免費接種，疫苗數量有限，請桃園市民把握機會儘速接種，保護自己也保護家人。

衛生局表示，桃市目前剩餘疫苗不足2萬劑，為擴大對市民的保護，桃園市政府另添購5,000劑疫苗，自即日起開放設籍桃園市市民接種，請市民攜帶身份證及健保卡，前往13區衛生所接種，疫苗數量有限用罄為止；衛生局呼籲，民眾於疫情期間更需注重健康保養，按時接種流感疫苗增加免疫力，可減少罹患流感的機會，並減少醫療就診與住院。

尤其是65歲以上長者及學齡前幼兒，是屬於流感的高風險族群，更應每年施打流感疫苗，另幼兒首次接種應施打2劑疫苗，才能獲得完整保護。衛生局提醒呼吸道疾病易透過飛沫及接觸傳染，民眾應落實「防疫新生活運動」，儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通之公共場所，並加強個人衛生防護，務必正確配戴口罩，落實社交距離並注意咳嗽禮節及生病在家休息等個人衛生防護，減少病毒感染機會，保護自己也保護他人。

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