苗栗警防搶演練太逼真　2非法移工驚嚇奔逃...遭農會大盜逮捕

▲苗栗警方進行金融機構防搶暨攔截圍捕演練時，意外發現2名逃逸移工，警方先暫停演練後，順利將2人逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗警察分局26日下午4時許，實施金融機構防搶暨攔截圍捕演練，演練逼真且周圍布署大批警力；當時正好有2名非法移工路過，以為身分遭識破，神色緊張準備逃跑引起注意，在旁邊整裝飾演歹徒的2名偵查隊員，見狀也加入追捕，在警方全力圍捕之下，最終順利將越南籍的逃逸移工查緝到案。

警方表示，防搶演練開始時，由偵查隊2名隊員扮演農會大盜，頭戴鴨舌帽、口罩並持手槍，衝入農會行搶後逃逸；苗栗警分局接獲苗栗市農會110報案後，在第一時間通報警力趕赴現場，並進行採證、鑑識、周遭訪查等偵查工作。其中，參與演練的員警在農會附近進行訪查時，見2名男子神色慌張，1人見警即騎上電動自行車逃逸、1人拔腿狂奔。

▲▼警方防搶演練逼真，各處布署優勢警力，也讓逃逸移工無所遁形。（圖／記者黃孟珍翻攝）

員警見狀，隨即大喊在前面指揮演練之偵查隊長協助圍捕，在旁邊整裝準備飾演「農會大盜」的2名偵查隊員，見狀也加入追捕，在警方全力圍捕之下，最終順利將越南籍的逃逸移工查緝到案。被圍捕到案移工的驚訝說：「看到這麼多警察在盤查人、車，原想偷溜走，無奈還是被眼尖的員警發現」，被逮也就心服口服了。

苗栗分局分局長楊贊鈞表示，防搶演練的目的，在加強金融機構行員應變能力及與警方緊急處理突發狀況的能力，藉由狀況模擬演練，提高金融業者對可疑人物徵兆的警覺，並強化員警因應搶案的執行能力。本次演練首度嘗試跨分局聯合圍捕行動，首次聯合鄰近分局合作，於兩分局交界處成功緝獲歹徒的過程，值得成為日後相關勤務編排之參考。

用了絕對可以再靠近一點

►超神「水溝停車」示範影片曝光 網狂猜堆高機！答案揭曉全錯了