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鴛鴦大盜搶銀行逼真演練　清水警首次出動空拍機歹徒無所遁形

▲▼清水區鴛鴦大盜搶劫銀行，警方首次出動空拍機歹徒無所遁形。（圖／警方提供）

▲▼清水區鴛鴦大盜搶劫銀行，警方首次出動空拍機歹徒無所遁形。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

1對蒙面的鴛鴦大盜昨天下午4點，持槍搶劫清水兆豐銀行？警方獲報後立即趕往並且首次出動空拍機，陸空聯手讓歹徒無所遁形，迅速當街上銬逮捕，這場防搶演練過程太過逼真，一度引起路人驚嚇不已，後來發現是假的，反而拿出手機拍照留念。

▲▼清水區鴛鴦大盜搶劫銀行，警方首次出動空拍機歹徒無所遁形。（圖／警方提供）

這次防搶演練由男、女員警模擬鴛鴦大盜，2人進入銀行後，男歹徒持槍大喊搶劫，女歹徒要求行員交付錢財後，2人駕車逃逸，警方獲報後趕往現場，隨即佈署優勢警力，並且配合空拍機進行攔截圍捕，截斷歹徒逃逸路線，整個演練過程太過逼真，上銬、搜身的逮捕過程全來真的，不知情路過民眾一度以為真是逮捕犯嫌，事後知道演練後，對於警方的專業演練及配合科技查緝讚譽有加。

▲▼清水區鴛鴦大盜搶劫銀行，警方首次出動空拍機歹徒無所遁形。（圖／警方提供）

清水警分局長張啟祥呼籲，農曆春節將至，民眾存領大量現金時，可向警方申請護鈔或結伴同行，若遇到搶案發生時，應冷靜記住歹徒容貌等特徵、逃離方向和交通工具車號等資訊，提供警方追查並立即報警啟動攔截圍捕等機制。

另外，舉家外出也可向警方申請加強巡邏，住家附近發現行跡可疑人、事、物可撥打110協助查察，遇有詐騙疑問請打165専線，警方希望提供一個治安平穩的居住環境，讓民眾過個平安年。

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