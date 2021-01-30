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嘉義水上農民架「捕鳥網」　縣府隨即派人拆除並輔導合法方式趕鳥

▲嘉義水上農民捕鳥網護農作。（圖／讀者提供）

▲嘉義水上農民捕鳥網護農作。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

首期稻作陸續進入收割期，嘉義縣水上鄉民眾拍下農友為防止農作受鳥類危害，架設捕鳥網防鳥，對於不人道的捕捉方式感到殘忍。嘉義縣政府接獲通報，隨即派人前往與地主溝通，呼籲改採人性化方式護農作，現場捕鳥設施現已拆除完畢。

農業處強烈呼籲呼籲農友，勿以毒物或架設捕鳥網防治鳥害，也避免因誤捕保育類鳥禽而觸法。

民眾外出運動，卻在水上鄉三界埔當地發現農友以捕鳥網試圖捕鳥，直言都什麼時代了，還有人用這種殘忍的方式護農作。但對於當地農友而言，要顧及鳥禽同時保護農作免於鳥禽啄食確實也是相當兩難。

農業處指出，為保障農民生計及保護動物，營造經濟生產及友善生態共存環境，請農友多利用物理性的驅鳥方式，如立稻草人、田區吊掛廢棄光碟、插旗幟、燃燒鞭炮製造聲響或驅鳥機器裝置等，採取複合式防治，以達到降低鳥害及農損目的。

農業處表示，「捕鳥網」網線較細，易造成不特定鳥類接觸後被纏繞致死，恐涉及違反野生動物保育法相關規定；而防鳥網的網線較粗，鳥類不會因接觸被纏繞致死，同時達到驅鳥的目的，建議農友可以架設「防鳥網」取代「捕鳥網」來防治鳥害。

野生動物保育法相關規定，若獵捕到保育類野生動物，將處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金；若獵捕到一般類野生動物，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰。如有野生動物危害相關問題，可洽農業處綠化保育科(聯絡窗口05-3620123#450何小姐)。

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