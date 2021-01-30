人潮滿滿！艋舺青山宮助低收好過年　發1000元加菜金、防疫小禮

▲艋舺青山宮冬令慰問，助低收入戶過好年。（圖／艋舺青山宮提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

農曆過年將至，加上疫情衝擊經濟，不少弱勢家庭年關難過。艋舺青山宮30日舉辦冬令慰問活動，讓低收入戶安心過好年，本次冬令慰問活動發給每戶新台幣1000元加菜金、平安米與防疫小禮，合計共1560戶弱勢家庭受惠。青山宮表示，希望秉持青山王庇佑地方的精神，持續造福社區，推動社會公益。



艋舺青山宮表示，過去青山宮扶助的對象，主要是針對收入更低的貧困家庭，但由於第4類低收入戶人數最多，卻苦無公部門固定補助，從2019年開始，改為補助第4類，每年在農曆年節前發放加菜金，三年共約發出440萬元，協助弱勢家庭度年關。



萬華區區長詹天保今日特來頒發感謝狀，感謝青山宮成為「艋舺好厝邊」，推動地方發展不遺餘力，由於萬華區獨居長者、經濟邊緣戶較多，因為有青山宮的熱心公益，萬華區才能越來越好。



青山宮主委黃清源表示，2003年SARS大流行，尊王出巡後，疫情竟獲得控制，青山王「除瘟抗煞」的名聲不脛而走。如今新冠肺炎疫情又起，本次冬令慰問活動，除發放加菜金與平安米外，廟方也準備口罩等防疫小禮，提醒民眾勤洗手、戴口罩，加強防疫措施。此外，原訂元宵過後到北港朝天宮、白沙屯拱天宮、大甲聖母宮、麥寮拱範宮等七大廟宇參拜的行程，為挺防疫決議取消，才能「人神合力、對抗疫情」。



台北市議員吳沛憶也表示，青山王是萬華地方的守護神，與地方互動良好，去年年底就捐過救護車。且由於SARS期間，封院的和平醫院就在萬華，在萬華區留下傷痛，因此青山宮也站出來第一線挺醫護、挺防疫。



近年艋舺青山宮持續推展公益活動，去年建廟165週年，廟方捐助一台救護車「靈安尊王1號」贈予台北市政府消防局，凸顯青山王不僅在精神層面守護信眾，在日常生活中也能護佑百姓。日前更與北市教育局合作發出清寒獎學金，獎勵家境貧寒的學子，共發放約130萬助學金。青山宮表示，信仰與民眾生活密不可分，往後青山宮會用更多元的方式回饋社會。