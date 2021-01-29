生達製藥捐贈　台南首輛「巴騰堡格紋」救護車

▲生達製藥股份有限公司董事長范進財，捐贈台南首輛「巴騰堡格紋」救護車給消防局，由市長黃偉哲代表接受，並回贈救護車模型，表彰善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

生達製藥股份有限公司董事長范進財，29日上午在消防、義消見證下，捐贈台南首輛「巴騰堡格紋」救護車給消防局，以實際行動回饋社會、造福鄉親市民，市長黃偉哲代表接受，並回贈救護車模型，表彰善行義舉。

生達製藥自1967年起，已成立50餘年，基於取之於社會，用之於社會的理念，除了配合【財團法人范道南文教基金會】協助弱勢家庭的孩童，這次更捐贈救護車給台南市政府消防局，並指定予第一大隊新營專責救護隊做為緊急救護使用，造福新營地區的鄉親。

市長黃偉哲表示，企業社會責任挹注資源，希望消防局一定要善用生達製藥的愛心美意，因為救護車的使用率很高，所以是對民眾很有幫助的善舉，而這也是本市第一輛採用「巴騰堡格紋」的救護車，透過格紋交錯的反光方格可以提升辨識度，讓其他用路人即早警覺，這個變革突顯了消防局求新求變，以及凡事以民眾角度出發。

俗諺云:「有錢出錢、有力出力」，優良企業家獲利之餘，取之於社會，回饋於公益，堪稱行善最佳典範， 黃偉哲市長呼籲企業界一同發揮愛心、關懷生命，也希望透過提升緊急救護的品質，使更多傷患適時得到救援，讓臺南成為一個宜居、安全的城市。

消防局說明指出，該救護車新式塗裝「巴騰堡格紋」，係一種增強醒目程度的高可視性格紋標記，通常用於緊急車輛（救護車、消防車、警察車輛）車身塗裝，於白天自然日光照射下，及晚間一般汽車車頭燈照明下，在最少500公尺範圍內能清晰可辨。現在於救護車車側貼了紅、黃相間的格紋反光條，車尾黏貼呈現箭頭向上的紅、黃斜紋可以提升辨識度，有效地讓其他用路人即早警覺，減少車禍的發生，不只可以保障開車的救護出勤人員，也可以提高市民朋友在路上的安全性。

該部救護車警報器裝設於保險桿，與以往裝設在車頂警報器不同之處，其用意為減少因裝在車頂的警報器喇叭回音，干擾到高樓大廈居民的居住安寧，及減少警報器因裝在車頂，音量衝擊波直接影響出勤同仁耳朵，以降低出勤同仁的職業傷害。該車具有轉彎語音警示，透過加裝主動警示器，在轉彎的時候，會發出語音警示提醒其他用路人，車輛準備左轉或右轉，與僅使用「嗶嗶」聲的蜂鳴器比較起來，語音警示更容易讓周圍車輛分清楚，究竟該往哪個方向避讓。此外，還裝設爆閃燈，裝設的LED爆閃式排燈及LED爆閃式車身閃光燈增強閃光燈亮度，提高用路人白天跟晚上對救護車的警示度。

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