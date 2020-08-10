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2港人持BNO護照抵英「被拒絕入境」　除非申請政治庇護

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▲▼香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

▲英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

英國媒體《每日郵報》當地時間7日採訪到，2名持英國國民（海外）護照（BNO）欲入境英國的香港人。採訪中，這2人控訴，早前試圖依照BNO護照相關政策入境英國，卻遭到入境人員拒絕，理由是非申請政治庇護者不能入境，最終，在萬般無奈之下，只能申請了政治庇護。

英國政府現行的BNO護照政策是指，相關護照持有人可以免簽入境英國6個月。然而英媒報導中，這2名香港人入境時卻遇到了釘子，顯示英方或正收緊有關政策。

英國內政部於7月22日公佈《香港BNO簽證政策聲明》指出，具BNO資格人士和家屬可憑「Leave Outside the Rules」（LOTR）提早移居英國，為期6個月，而獲批LOTR資格的BNO人士和家屬皆可在英國工作和讀書。

報導指出，其中一名香港人居住在九龍地區，從事銷售工作，已升至經理一職，現年34歲，他上個月15日乘機抵達英國倫敦，在過海關時遭到入境人員的盤問。入境人員告訴他，除非申請政治庇護，否則不能入境只能遣返。據悉，該男子曾懇求關員，若被遣返，港府或會指他離港赴英是不忠誠，面臨拘捕。

▲▼香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

▲持有BNO護照的香港居民不斷減少。（圖／路透）

另外一名32歲的香港人，是一名IT經理，在7月7日抵達英國。當時，入境人員在看到他持有BNO護照後，仍然不批准其入境，告知能夠入境的唯一條件就是申請政治庇護。該男子曾向海關指出，他祖父曾任國民黨特務，曾與外國情報機構分享祖父管有的有關中國集中營文件，害怕因此被北京拘捕。

採訪結束後，《每日郵報》就2人的經歷詢問了英國內政部，獲得回覆稱，如果想在「5+1」計畫實施前到英國旅遊，持BNO護照的香港居民需遵守英國入境處的指引，出示相關的健康文件以及申請現行的訪英簽證，如果不符合指引，只能是被遣返回原籍。

另據《環球時報》英文版報導，這些年，持有BNO護照的香港居民不斷減少。相關統計資料顯示，2007年，持有BNO護照的香港居民多達80萬人，到2015年已經下降到了14萬人。

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