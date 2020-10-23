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痛斥英國炒作BNO護照　趙立堅曝「反制措施」：英方先違反承諾

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▲▼香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

▲香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

英國政府宣布，明年1月31日起，將開始受理具有「英國國民海外護照」（BNO）的港民申請居留簽證。繼中國外交部駐港公署給予警告後，中國外交部發言人趙立堅再嗆，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳，並透露「將考慮不承認英國國民海外護照作為有效旅行證件」。

趙立堅今（23）日在記者會上表示，英方違背承諾，一意孤行，反覆炒作英國國民（海外）護照問題，干預香港事務和中國內政，「這到頭來只會搬起石頭砸自己的腳」。

他並強調，由於英方違反承諾在先，中方將考慮不承認英國國民（海外）護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

另一方面，中國外交部駐港公署發言人稍早也說，香港回歸前，中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權，因此要求英方立即糾正錯誤，停止偽善表演和政治操弄，否則必將搬起石頭砸自己的腳。

事實上，英國政府22日宣布，將於2021年1月31日開始受理具有英國國民海外（BNO）護照資格的香港居民申請居留簽證，最多可在英國停留5年，簽證費用每人250英鎊。英國政府沒有對這項申請設下限額。

▲▼香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

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