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川普時代結束後的兩岸關係？　台學者：要聽懂美國弦外之音

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中評社

隨著拜登入住白宮，緩解美中關係是首先解決的課題。目前，大陸實力與國際地位越來越高，美中對抗強度只會有增無減，雙方角力平衡複雜。未來，台海情勢下一步？中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授李孔智表示，「民進黨要聽懂美國的弦外之音。」畢竟兩岸現在相對的位置，不是10年前的台灣，不是20年前的台灣，更不是2016年蔡英文剛上任的台灣。必須適時釋出善意，調整兩岸走向才是上策。

針對美國總統拜登上台的美中與兩岸關係新局，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授李孔智接受中評社訪問表示，蔡英文要認清楚已經不是川時代，不要想美國還會幫你，美國回到傳統「一個中國」政策，蔡政府要思考怎樣在一個中國框架下，爭取台灣最有優勢的地位跟利益。

他說，兩岸關係確實不容易全部歸零，但是領導人在第二個任期，的確會有一些轉變，蔡政府可以做些微調，由敵對成為合作，至少態度與誠意要展現出來，當然美國也會給台灣新的壓力，如果民進黨聽懂美國的「弦外之音」，主動拋出善意，相信對台灣的支持會更強烈。

▲▼中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授李孔智 。（圖／翻攝 中評社）

▲中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授李孔智 。（圖／翻攝 中評社）

李孔智，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授、中國文化大學澳門境外碩士在職專班（政府治理）所長、兩岸關係發展協會秘書長、「救國團」總團部諮詢顧問。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）1月23日發聲明表示，美國注意到並關切中國大陸正意圖威嚇鄰國的模式，包括台灣，呼籲北京停止在軍事、外交和經濟上對台灣施壓，而是與台灣民選代表進行有意義的對話，

對於拜登政府上台之後「首發」談兩岸，李孔智表示，有人從這段話解讀，美國沒有把責任都歸咎在台灣，美國是給中國大陸施壓，其實這樣說法只是看到表面，沒注意到最後「與台灣的民選代表說話」，這表示美國一中政策還是沒有改變。

李孔智說，當然蔡政府今年元旦講話也提到，願意共同促成有意義的對話，但關鍵還是在中國大陸堅持九二共識，台灣能不能在這個地方找到一些突破口？相信美國給大陸的壓力是形式上，給台灣的壓力是漸進式增加，最終要看雙方的智慧。

他認為，台灣有沒有思考怎樣促成新的共識與對話？蔡政府要想，大陸也一定思考，兩邊都會思考，這是一個好的關鍵期，尤其美國現在新總統上任，美國內政優先，經濟防疫優先，對外策略應該是以集體主義，在還沒建構集體環境時候，台灣可以試著拋出善意，來營造對談基礎？

▲▼拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

▲拜登上任後最重要課題就是解決「開倒車」的中美關係。（圖／達志／美聯社）

李孔智認為，美國政權剛交替，拜登政府現在講的話，看起來是對中國大陸講，事實上也對台灣講，台灣感受壓力越來越大，假設台灣依靠美國，美方態度堅持一個中國，台灣有什麼機會可以突破？除非中國大陸實力往下掉，或者美中對抗，中國大陸越來越不行，肯定還有機會，但是不可能，蔡政府應該思考，怎麼在一個中國框架上爭取台灣最有優勢的地位跟利益。

他分析，中國大陸的實力與國際地位越來越高，美中對抗強度也比以往增加，動態平衡越來越複雜，很多事件都一觸即發，民進黨蔡政府應該知道，兩岸現在相對的位置，不是10年前的台灣，不是20年前的台灣，更不是2016年蔡英文剛上任的台灣。

▲▼蔡英文呼籲，團結防疫，台灣才會贏。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲台灣學者呼籲，希望民進黨能聽懂美國的弦外之音。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

李孔智指出，任何領導人在第二個任期，的確會有一些轉變，李登輝96年之後就轉變很大，民進黨政府最好的做法是，借時事議題來表達願意跟中國大陸合作，不要對抗姿態，才能累積善意，好比去年疫情爆發，台灣宣佈禁止口罩出口大陸，這是對抗，現在台灣購買不到疫苗，如果提早宣佈，願意跟中國大陸共同來思考合作疫苗與分享，台灣多數民意會支持，現在不准施打大陸疫苗，人家怪你罔顧人命，兩岸意識又更激化。

他告訴中評社，以中國大陸實力，可以出招很多，台灣能夠應對空間越來越少，民進黨政府如果要想突破，要開始跨越式想法，當然兩岸以前對話基礎，以前協商溝通全部「歸零」，重新開始應該是不可能，北京對民進黨是非常不信任，中國大陸的籌碼相對看起來是比較多，短期內只能累積善意。

李孔智認為，蔡政府應該知道，美國立場還是一個中國，比較傾向「一國兩府」，一個國家兩個政府，台灣還是中國的一部分，中國大陸在意的是九二共識的內涵精神，不是九二共識這個詞，民進黨能不能有一種設計，讓這個原則上的精神能夠保留，也讓中國大陸對台灣有一點彈性。

他說，拜登政府剛上台，此時談美中關係與兩岸發展，會給台灣壓力，如果台灣能聽懂美國的弦外之音，主動拋出善意，相信不論北京與美國，對台灣的支持會更強烈，台灣也應該及早做準備，為對話兩岸恢復對話做設計安排。

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