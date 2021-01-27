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淘寶驚現「人血吊墜」！少女割腕取血為男友擋災　熱賣10萬多件　

▲▼淘寶熱賣「血吊墜」。（圖／翻攝自微博）

▲淘寶熱賣「血吊墜」。（圖／翻攝自淘寶評論區）

記者鄭思楠／綜合報導

迷信之事無奇不有！大陸電商平台淘寶最近熱賣聲稱可以用來「擋災」的吊墜，小小的磨砂玻璃瓶，注入鮮血，不少女性買家相信可以用來為愛人「辟邪」。一些商家雖沒有明示字句作商品說明，但仍提示客人可「自行判斷含意」。而且，評論區照片盡是年輕女生自殘滴血入吊墜的照片，畫面十分駭人，不少女生說要說給男友擋災。

綜合陸媒報導，最近稱為「血吊墜」的商品在電商平台興起，只要以類似「血吊墜」、「磨砂小玻璃瓶」、「擋災項鍊」等字眼就可以搜尋到相關商品，價錢由20至30元（人民幣，下同）不等。有店家更顯示，已熱賣超10萬件。

▲▼淘寶熱賣「血吊墜」。（圖／翻攝自微博）

▲不少賣家稱送採血針。（圖／翻攝自微博）

照片顯示，一個小小的中空磨砂玻璃瓶，繫着繩子，在瓶內注入東西，也不能看清楚瓶內容物，但仍可以分辨到顏色。部分銷量較高的商店沒有寫明小瓶子用作裝血，只寫上可放例如「舍利、胎毛、香水」等，但展示品中不少玻璃瓶內的物品明顯是紅色。

此外，社交平台傳「血吊墜」的製作方法，女生將鮮血滴入瓶內，讓吊墜變成紅色，送給男友可以為其擋災。許多女生買到商品後曬出成品，都附上割手或用針筒取血的照片，畫面非常嚇人。

▲▼淘寶熱賣「血吊墜」。（圖／翻攝自微博）

▲不少女生的手都有傷口。（圖／翻攝自淘寶評論區）

有些網店的促銷手段更為大膽，直接寫明「下單送針和吸管」、「膠布」等，其中1個賣家更聲稱，產品很安全，不會有感染問題，「刺一下就好，滴幾滴就可以裝滿瓶子」，更聲稱傷口2、3天就癒合，而且瓶身密封血不會發臭。

商品評論區顯示，還有人因為店家沒有附送抽血針，竟然用刀片割手自殘取血，甚至分享自殘心得。購買的女生更不時提起對男友的愛，看似情深的背後，是一張張沾滿血的紙巾、入滿血的吊墜、殘留血液的針筒、傷痕累累的手。

▲▼淘寶熱賣「血吊墜」。（圖／翻攝自微博）

▲部分買家分享成品。（圖／翻攝自淘寶評論區）

網友看後驚呆，大嘆迷信這種玩意的女生是腦殘，「這智商到底有沒有受過教育」、「月經不行嗎，每個月都有新的」、「這尼瑪跟邪教一樣」、「 天啊，愛不等於自殘啊」、「商家夠壞，買家夠蠢」。

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