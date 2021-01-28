　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「割完包皮」騎車送女友回家！一路顛簸狂抖…廣大男性跪：是真愛

下體,私密處,生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲過來人表示，麻醉退了以後下體會痛爆。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

割包皮手術是許多男性的陰影，光是回想起那股痛楚就忍不住頭皮發麻！一名女大生透露，男友前幾天進行了恐怖的割包皮，術前她就聽說會「痛到往生」，但男友割完卻照常騎車載她回家，半路還下車買零食，「我都佩服他哪來的毅力可以這樣！」

原PO在Dcard表示，經過這次經驗更讓她確定男友多愛自己，她知道割包皮會非常痛，光用想像的就覺得嚇人，沒想到男友手術後強忍疼痛依然送她回家，半路還到超商買了福袋、零食，彷彿什麼事都沒發生一樣，到底是男友真的毅力太強，還是其實割包皮沒想像中恐怖？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲機車族、騎車、等紅燈、機車、騎士。（圖／記者季相儒攝）

▲包皮手術完直接騎車載女友回家。非當事人。（示意圖／資料照）

男網友看完這段故事，紛紛大讚原PO男友真男人、是真愛，因為割包皮通常會痛到無法行走，光是下床、如廁，任何動作都會引發下體疼痛感，這時還能載女友回家實在毅力過人，「小時候割的，只記得割完之後走路都痛爆，那時還住院，你男友牛逼」、「妳男友真的蠻厲害的，當初割完內褲穿著、走路移動之類的都是煎熬」、「騎車的時候經過路面不平的地方，一個震動應該會想直接往生。」

後來也釣出男友本人留言解釋，其實手術結束當下並沒有很痛，才想說可以載女友回家，結果騎車到一半疼痛感就衝上來，但還是硬著頭皮繼續騎，「忍痛也要載女友回去阿！」霸氣舉動引來廣大男性五體投地。

ET快訊
女脫光全裸大鬧World Gym踹教練　下場慘了
挑戰最低價！AirPods超殺5290→3888元　24小時
5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭「生存技巧」：很厲害
快訊／台中漢來海港突全面消毒！　無預警暫停營業1天
請台灣救救我！汽車大國鬧車用晶片荒　台積電回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明連假「澎金馬」機票2/1統一開搶　3航線開賣空位數一次看

12萬年終all in包給岳父母　人夫氣炸！名律師勸：這種老婆要珍惜

49人吃完台中漢來海港上吐下瀉！遭勒令停業3天　12人緊急就醫

5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭生存技巧「同1套能用5年」：很厲害

武陵農場「賞櫻專車」預售比去年熱銷2成　最熱門搭車時段曝

桃園增設2臨時採檢站　鄭文燦：機動貨櫃屋採檢南北各一站

台中男狂求帶路到轉運站　練舞女學生神回「14字」被讚翻

「這位先生、那位小姐」堅守崗位保護台灣　鄭文燦臉書挺阿中部長

「割完包皮」騎車送女友回家！一路顛簸狂抖…廣大男性跪：是真愛

台南食物好甜　他一問翻白眼！網敲碗「很甜老闆娘」真面目

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

清明連假「澎金馬」機票2/1統一開搶　3航線開賣空位數一次看

12萬年終all in包給岳父母　人夫氣炸！名律師勸：這種老婆要珍惜

49人吃完台中漢來海港上吐下瀉！遭勒令停業3天　12人緊急就醫

5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭生存技巧「同1套能用5年」：很厲害

武陵農場「賞櫻專車」預售比去年熱銷2成　最熱門搭車時段曝

桃園增設2臨時採檢站　鄭文燦：機動貨櫃屋採檢南北各一站

台中男狂求帶路到轉運站　練舞女學生神回「14字」被讚翻

「這位先生、那位小姐」堅守崗位保護台灣　鄭文燦臉書挺阿中部長

「割完包皮」騎車送女友回家！一路顛簸狂抖…廣大男性跪：是真愛

台南食物好甜　他一問翻白眼！網敲碗「很甜老闆娘」真面目

清明連假「澎金馬」機票2/1統一開搶　3航線開賣空位數一次看

搭公車驚見天菜...擠到她身後磨蹭　OL轉頭見「褲襠腫」怒告

台南居檢男趴趴走遭罰10萬「擺爛拒繳」　執行官鐵腕查封汽機車

大陸擬規定醫師若發現傳染病等　需及時向所在機構報告

12萬年終all in包給岳父母　人夫氣炸！名律師勸：這種老婆要珍惜

詹皇AD合砍57分仍輸七六人！　哈里斯致勝跳投賞湖人客場首敗

浪浪車禍失足又逢火災　朱孝天喊話「領養者」噴父愛

強力執行防疫政策　居家檢疫趴趴走裁罰金額達1.7億

女全裸大鬧World Gym踹教練　嗆「警察一大堆在追我」下場曝光

宋兆文／增程雷霆火箭彈射程涵蓋大陸境內

生活熱門新聞

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

5寶爸打臉「愛心氾濫者」！潔哥開譙皮又懶

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

全台第二長姓名　他曬身分證驚呆千人

公公做黑暗料理　千人嚇瘋：這蛆嗎

醫護收到500個鳳梨酥　慘回5字笑瘋千人

北捷手扶梯左站拒讓　美女醫大戰網友

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

更多熱門

相關新聞

男友買車月繳1萬5求分攤！她霸氣2舉動被讚爆

男友買車月繳1萬5求分攤！她霸氣2舉動被讚爆

一名女網友和男友交往3年，最近男方執意買了一台百萬轎車，月繳1萬5，並開口希望她能幫忙出一點，更拿她住他們家來說嘴；對此，她十分傻眼，於是現領「半年房租」交給對方，並果斷提出分手。

撕破女友小被被　他狂道歉「肋骨還慘斷4根」

撕破女友小被被　他狂道歉「肋骨還慘斷4根」

少女割腕取血為男友辟邪！人血吊墜熱賣10萬多件

少女割腕取血為男友辟邪！人血吊墜熱賣10萬多件

女友上廁所遭偷拍！他挖出真相驚呆了

女友上廁所遭偷拍！他挖出真相驚呆了

男友奶奶欲動用「國稅局人脈」查身家...她怒了

男友奶奶欲動用「國稅局人脈」查身家...她怒了

關鍵字：

割包皮女友男友

讀者迴響

熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

「假摔姐」馬路對決轎車　神演技震驚網友

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面