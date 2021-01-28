「割完包皮」騎車送女友回家！一路顛簸狂抖…廣大男性跪：是真愛

▲過來人表示，麻醉退了以後下體會痛爆。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

割包皮手術是許多男性的陰影，光是回想起那股痛楚就忍不住頭皮發麻！一名女大生透露，男友前幾天進行了恐怖的割包皮，術前她就聽說會「痛到往生」，但男友割完卻照常騎車載她回家，半路還下車買零食，「我都佩服他哪來的毅力可以這樣！」

原PO在Dcard表示，經過這次經驗更讓她確定男友多愛自己，她知道割包皮會非常痛，光用想像的就覺得嚇人，沒想到男友手術後強忍疼痛依然送她回家，半路還到超商買了福袋、零食，彷彿什麼事都沒發生一樣，到底是男友真的毅力太強，還是其實割包皮沒想像中恐怖？

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▲包皮手術完直接騎車載女友回家。非當事人。（示意圖／資料照）



男網友看完這段故事，紛紛大讚原PO男友真男人、是真愛，因為割包皮通常會痛到無法行走，光是下床、如廁，任何動作都會引發下體疼痛感，這時還能載女友回家實在毅力過人，「小時候割的，只記得割完之後走路都痛爆，那時還住院，你男友牛逼」、「妳男友真的蠻厲害的，當初割完內褲穿著、走路移動之類的都是煎熬」、「騎車的時候經過路面不平的地方，一個震動應該會想直接往生。」

後來也釣出男友本人留言解釋，其實手術結束當下並沒有很痛，才想說可以載女友回家，結果騎車到一半疼痛感就衝上來，但還是硬著頭皮繼續騎，「忍痛也要載女友回去阿！」霸氣舉動引來廣大男性五體投地。