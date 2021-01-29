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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

助理推擠媒體釀記者受傷見血　蘇震清道歉：已請同仁前往致意

▲立委蘇震清。（資料照／記者游宗樺攝）

▲立委蘇震清。（資料照／記者游宗樺攝）

政治中心／台北報導

台北地院29日審理民進黨立委蘇震清涉嫌向前太流公司董座李恆隆索賄案，裁定蘇震清以1000萬交保，羈押禁見179天後終可返家。不過，蘇震清離開地院時未走預定動線，多家媒體混亂追逐，但其助理不斷推擠圍拍記者，造成1人被鏡頭砸傷見血，而蘇震清則頭也不回搭車離開。對此，蘇震清晚間透過辦公室發聲明道歉。

蘇震清表示，今天下午有媒體記者因為採訪推擠意外受傷，因為當時媒體人數眾多，未能確實注意到大家的安全問題，他深感遺憾與抱歉，稍晚也將請同仁前往致意。

聲明中也提到蘇震清中午交保後，晚間人已抵達屏東。他表示，歷經5個多月的分別，今天終於回到屏東，內心真是百感交集，非常感謝近半年來各界的關心與關懷，更是感恩屏東鄉親的聲援與支持，成為他最大的力量。

蘇震清指出，這段期間媒體對他的諸多誤解，其實都是來自於不正確的訊息，相信未來在司法審理過程中，事實將會被一一釐清，而他也會盡全力捍衛自身清白。

另外，蘇震清也重申，他30年的從政歷程中，從來都不收紅包、不包工程，一直兢兢業業地全心為地方服務，以回報鄉親的支持與託付，這是他永遠不敢忘記的承諾，日後也將持續努力，為屏東鄉親福祉盡心盡力，謝謝大家。

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