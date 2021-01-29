快訊／蘇震清可以回家了！涉貪2580萬　法官裁准1000萬交保

▲蘇震清涉嫌貪汙2580萬元，是收賄案中收押最久的立委，法院29日裁定交保。（圖，資料照／記者游宗樺攝）

記者羅志華／台北報導

台北法院29日審理立委收賄案，進行蘇震清部分證人詰問程序，蘇震清陳述時，與辦公室主任余學洋切割，並再次強調，與前太流董座李恆隆的金錢往來全是借貸，更喊冤修法絕非他一人能左右，只是很普通地接受李恆隆陳情，請求以500萬元交保，北院裁定蘇震清以1000萬交保，並限制住居、出境、出海，每周須向派出所報到。

蘇震清表示，不清楚余學洋跟李恆隆互動的情形，余也不會跟他說，若他知道余友私下收錢，絕對會嚴格禁止，另外，雖李恆隆來請託修法，但《公司法》的修訂，是經委員提案、黨團協商多次會議下的結果，他10多次會議從沒參加，也無法左右結果。

蘇震清另聲請交保，表示他是現任立委，與選民間有契約存在，絕不會被棄鄉親，且他對朋友太好，錢借出去得多、收回來得卻很少，目前經濟都靠借貸周轉，立委只是表面風光，實際過得不一定好，希望能以500萬元交保，其餘強制處分，包含限制住居、到派出所報到等，都會全力配合。

律師表示，蘇震清自李恆隆那得來的2580萬中，已還了2000萬元，希望法院參考580萬的金額，來衡量交保金額；余學洋則希望以100萬元交保，表示他與小孩已5個月沒見，家中也有老母需要照顧。

檢察官認為，蘇震清罪證明確，卻仍否認犯行，而貪汙罪屬重罪，他仍有逃亡可能，尤其今日蘇、余2人證詞互相掩護，即使要交保，500萬元的金額實在太低，建請法院裁量。

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