蘇震清1000萬交保返屏東：從政30年從不收紅包、不包工程

▲立委蘇震清。（資料照／記者游宗樺攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委蘇震清涉嫌向前太流公司董座李恆隆索賄，羈押禁見179天，台北地院29日裁定蘇震清以1000萬交保，並限制住居、出境、出海，每周須向派出所報到。晚間蘇震清透過辦公室發聲明強調，從政30年他從來不收紅包、不包工程，一直兢兢業業地全心為地方服務。

台北地院29日進行蘇震清部分證人詰問程序，蘇震清陳述時，與辦公室主任余學洋切割，並再次強調，與李恆隆的金錢往來全是借貸，更喊冤修法絕非他一人能左右，只是很普通地接受李恆隆陳情，請求以500萬元交保。

不過檢方則認為，蘇震清罪證明確，卻仍否認犯行，而貪汙罪屬重罪，他仍有逃亡可能，尤其今日蘇、余2人證詞互相掩護，即使要交保，500萬元的金額實在太低，建請法院裁量。最終，北院裁定蘇震清以1000萬交保，並限制住居、出境、出海，每周須向派出所報到。

對此，蘇震清透過辦公室發聲明表示，歷經5個多月的分別，他今天終於回到屏東，內心真是百感交集，非常感謝近半年來各界的關心與關懷，更是感恩屏東鄉親的聲援與支持，成為他最大的力量。

蘇震清認為，這段期間媒體對他的諸多誤解，其實都是來自於不正確的訊息，相信未來在司法審理過程中，事實將會被一一釐清，他也會盡全力捍衛自己的清白。

蘇震清強調，30年的從政歷程中，他從來都不收紅包、不包工程，一直兢兢業業地全心為地方服務，以回報鄉親對他的支持與託付，「這是阿忠永遠不敢忘記的承諾」，日後也將持續努力，為屏東鄉親福祉盡心盡力，謝謝大家。