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高鐵春節全車對號座！釋出「46.7萬個座位」2/1起開賣

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵春節連假停賣自由座。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，交通部宣布高鐵春節期間停賣自由座，高鐵公司表示，自2月8日至2月16日為期9天期間，改採全車對號座。原本規劃之自由座車廂座位改為對號座銷售，約釋出46.7萬個座位數，並自2月1日凌晨零時起開放售票。此外，高鐵車廂內亦自2月1日起禁止飲食。

高鐵公司指出，為釋出原自由座座位，系統必須進行相關設定作業，因此，1月31日晚間21時至24時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）將暫停交易。

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同時（1月31日晚間21時至24時），站內售票通路（售票窗口、自動售票機）亦將暫停2月8日至2月16日之票務作業，但仍可進行其他時間之各項票務服務。針對付款期限至1月31日24時為止之已訂位車票，高鐵公司將自動展延付款期限至2月1日。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵春節連假車票2/1再度開賣。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司提醒，實施全車對號座期間（2/8~2/16），將同步暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，敬請仍有通勤需求的旅客，提早訂位購票，並依照票面所載之車次及車廂座位搭乘。收假後之2月17日（上班首日）則恢復提供自由座服務。

台灣高鐵2021年春節疏運期間共加開453班次列車（南下242班、北上211班），總計10天提供1832班次列車的旅運服務。自2月1日起車廂內禁止飲食，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，需遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後戴口罩。

而列車上也全面暫停高鐵便當、飲料、食品以及各項推車商品販售服務，商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水。

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