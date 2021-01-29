爽爽過年！國旅熱潮夯　高鐵豪發「2個月年終＋1.2萬獎金」

▲高鐵年終出爐。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通運輸業大受打擊，台灣高鐵公司原定去年3月底辦理109年度調薪作業，卻因疫情來襲喊卡。不過受到不能出國影響，今年國旅掀起熱潮，高鐵公司宣布，今年年終發放2個月薪水加1.2萬元的獎金，明日就會入帳。

台灣高鐵公司表示，視財務、營運狀況及風險評估，再考量員工未來發展潛能或表現等因素核給員工年終獎金；109年度雖受COVID-19(武漢肺炎)疫情影響，惟考量全體員工於疫情肆虐時，仍堅守崗位戮力實施防疫工作，除獲得旅客信賴外，在運量方面亦有顯著回流。

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高鐵公司董事長江耀宗為肯定員工之努力與貢獻，向董事會提案爭取並經董事會同意，核予本年度年終獎金為「個人基本薪資兩個月，再加給新臺幣一萬二仟元」，以表達公司對員工的激勵與感謝之意。

同為交通運輸業的中華航空日前表示，中華航空表示，去年客運營收衰退七成，但仍將發放30000元的春節獎勵金。

華航表示，本著一貫照顧員工的立意，經與企業工會協商，除於2020年12月已核發1個月基本薪的年度獎金外，國內員工另將發放定額紅包春節激勵金30,000元，並循例核發三節獎金10,000元，感謝員工在過去一年的努力。

另外長榮航空則表示，年終獎金發放會依據公司營運狀況而定，不便對外透露。不過有消息指出，長榮今年年終掛零。