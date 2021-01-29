3小鮮肉網路交友捧場護膚...簽下12萬做臉契約控遭設局　業者否認

記者唐詠絮／彰化報導

台中市前立委參選人黃朝淵臉書po文踢爆，指接獲數名來自彰化、雲林及南投的被害人投訴，員林市有家連鎖美容護膚店，旗下多名美容師疑透過網路結識男性後，鼓吹到店體驗後，涉嫌以話術誘使小鮮肉簽下美容產品服務的信貸分期契約，簽字後當事人才知「不是5千元做臉4次，而是每月5千元、共24期，合計12萬元」，且設局讓小鮮肉自己「打開美容產品」。





▲黃朝淵與3名投訴的年輕男子。（圖／記者唐詠絮攝）

黃認為此事疑涉詐騙及消費糾紛，29日與部分被害人到店走訪，希望能釐清事實，但遭指控的店方大門深鎖，店方人員透過po文強調指控不實已提告。

黃朝淵表示，涉及此事的美容師，搞假交友真強迫推銷，「被我揭發後，短短兩天，已經好幾位被害人向我求助，我義務協助撰寫存證信函，業者怕雪球越滾越大，怕更多受害人因看到分享我的文章，而跳出來指控」，黃並指對方還涉「恫嚇分享我文章的網友，實在可惡！吃人夠夠！」。

黃說，23日現身的3名受害者，分別為23歲到30歲的青年，稱在網路交友認識才進一步到美容店消費，卻分別簽下12萬到8萬不等的貸款契約；也拿出契約單據，但都過了7天的鑑賞期約定。

▲合約內有載明審閱期不得少於7日。（圖／記者唐詠絮攝）

黃指受害者有3個大致的共同特點，首先，體驗做臉過程中，美容師未告知產品價格，又藉口打不開保養品，請顧客幫忙打開，待顧客打開後，未經顧客同意，直接使用該保養品在顧客臉上。之後，美容師告知，1個月5千元可以做臉4次，顧客覺得5千元尚可接受而簽字，之後店員才告知是1個月5千元，共24期，合計12萬元等等。

黃說，顧客如無法接受，要求解約，店方人員會以產品「已拆封」，如一定要解約，須支付違約金10%即1萬2千元以及已拆封之8瓶保養品即4萬5千元，合計近6萬元。黃認為，只做1次臉，店方人員未告知顧客同意，竟拆封8瓶保養品。

▲美容業者表示已提告，要求黃朝淵刪文。（圖／黃朝淵提供）

黃朝淵認為，這樣的推銷手法，可以明顯看出業者遊走在法律邊緣，恐涉及詐欺及消費糾紛，站在消費者立場，這是可惡至極，呼籲警檢主動偵辦。店方人員則認為，黃在網路分享未經證實的事，已提出告訴，並希望黃主動刪文。

記者29日也走訪遭指控的店家，但店家卻拉下大門拒訪，經電訪，得到的回答是「老闆不在無法回應」。消保官林秀蓮提醒消費者，若遇定型化契約，應審閱內容，不應貿然簽名，否則一旦契約成立，與資融公司辦理信貸，反悔了還得繳一筆違約金，呼籲民眾要消費前都應謹慎評估。

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