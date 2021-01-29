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大型車行車視野輔助系統　2月1日納入駕照考驗評分

▲▼ 大型車行車視野輔助系統納入駕照考驗評分，自110年2月1日起實施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大型車行車視野輔助系統納入駕照考驗評分，自110年2月1日起實施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由於大型車行車視野死角較大，轉彎產生的內輪差經常是肇事的因素，交通部公路總局規定自109年1月1日起新出廠大型車需強制加裝行車視野輔助系統，並納入檢驗項目，為進一步養成駕駛人於駕駛訓練期間具備了解輔助系統的正確操作方式，降低事故率，爰自110年2月1日納入駕照考驗。


嘉義區監理所李輝宏所長表示，以往大型車駕駛人多以察看照後鏡來輔助減少視野死角，但還是存在部分死角，無法即時發現兩側車輛及行人，所以許多交通事故經常發生在車輛停等後起駛、轉彎及變換車道時，大型車視野輔助系統納入駕照考驗，養成駕駛人擺頭察看系統輔助畫面的習慣，確實能明顯提升駕駛人防禦駕駛觀念。

▲▼ 大型車行車視野輔助系統納入駕照考驗評分，自110年2月1日起實施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲藉由考照說明減低內輪差對騎士帶來的傷害。（圖／記者翁伊森翻攝）

監理所說明，大型車行車視野輔助系統包含基準型、標準型、簡易型、環景型4種 ，本次納入視野輔助檢查之考驗科目包含大型車考驗科目「行車前檢查及起駛前動作」、「鐵路平交道」、「交叉路口」、 「斑馬紋行人穿越道 」、「十一環場道路行駛」，扣分原則以未擺頭察看檢視行車視野輔助系統或未口誦為基準。

▲▼ 大型車行車視野輔助系統納入駕照考驗評分，自110年2月1日起實施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 大型車行車視野輔助系統納入駕照考驗評分，自110年2月1日起實施 。（圖／記者翁伊森翻攝）


嘉義區監理所指出，新法自110年2月1日起實施，新式考表及相關規定可至本所網頁查詢(首頁 / 監理業務 / 駕照 / 路考資訊 )。

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