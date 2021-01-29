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獲黑面三媽賜筊同意換爐　溪北六興宮天公爐＋天上聖母爐安爐

▲▼ 溪北六興宮於國曆 1 月 31 日舉行新天公爐暨天上聖母爐安爐儀式。 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲溪北六興宮將於國曆 1 月 31 日舉行新天公爐暨天上聖母爐安爐儀式。 （圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

溪北六興宮新鑄造天公爐、天上聖母爐將於31日舉辦剪綵、安爐儀式，以高純度銅材打造的天公爐，總重為一點二噸，造價一百二十萬元的天公爐，及尺六天上聖母爐，重量約三十公斤，不僅是敬天謝神最高禮器，亦是歷久彌堅的藝術品，舊有的天公爐及天上聖母爐將移到六興宮文物館典藏。

六興宮主任委員江筱芃指出，原有的天公爐在民國七十年鑄造完成，但因使用四十年，表面已呈現氧化龜裂，經正黑面三媽賜筊指示，要另行鑄造新天公爐，委員會慎重其事，由諸羅山人喜獻天公爐，由聖岱實業股份有限公司董事長廖貴枝喜獻天上聖母爐，共沐神恩，慈心增幅，平安吉祥。

▲▼ 溪北六興宮於國曆 1 月 31 日舉行新天公爐暨天上聖母爐安爐儀式。 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲溪北六興宮31日舉行新天公爐暨天上聖母爐安爐儀式。 。（圖／記者翁伊森翻攝）

廟方遵照正黑面三指示，新的天公爐規格總寬度六尺五寸、爐內徑三尺六寸，總重為一點二噸，採用高純度銅材打造；新的天上聖母爐規格總寬度二尺五寸、總高度一尺五寸，重量約三十公斤。

六興宮安爐大典吸引許多信眾前來參與剪綵儀式，眾善信大德皆為上等貴賓，儀式由金剛上師心聖法師誦經祈福，置入七寶安爐，祈求風調雨順，國泰民安，諸事圓滿

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