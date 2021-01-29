女友成天滑手機…他看不慣暴走恐嚇：社會新聞今晚上場！下場曝

▲女友不停滑手機，他爆氣傳訊恐嚇，「社會新聞今晚上場」，遭處拘役40日。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／高雄報導

花蓮一名石姓男子因不滿女友一天到晚在滑手機，一日忍無可忍下竟透過LINE傳訊，「社會新聞今晚上場」、「交代守衛準備報警」言詞，語帶暗示要侵害女友生命！案經女友報警，石男被依恐嚇罪移送法辦，本月25日被判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

48歲石男與曾姓女子為前男女朋友，2人交往期間，石男因對女友玩手機時間過長而心生不滿，在始終講不聽的情況下，石男2019年8月16日下午竟以手機傳訊，「最好換大鎖」、「交代守衛準備報警」、「大樓也換吧」、「社會新聞今晚上場」、「要玩大、就大一點」、「沒看過鬼」等語，以此表示將加害女友生命、身體及財產安全，致曾女心生畏懼，嚇得趕緊報警。

法庭上石男坦承犯行；高雄地院審理時勘驗相關截圖證據，認為石男僅因小事與女友發生爭執，竟不以理性方式處理，還傳訊恐嚇曾女，行為實在不妥，審酌他至今仍未與曾女達成和解，最後依犯恐嚇危害安全罪處拘役40日，得易科罰金4萬元。全案仍可上訴。

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