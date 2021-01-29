　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友成天滑手機…他看不慣暴走恐嚇：社會新聞今晚上場！下場曝

▲滑手機,低頭族,手機,傳訊息（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女友不停滑手機，他爆氣傳訊恐嚇，「社會新聞今晚上場」，遭處拘役40日。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／高雄報導

花蓮一名石姓男子因不滿女友一天到晚在滑手機，一日忍無可忍下竟透過LINE傳訊，「社會新聞今晚上場」、「交代守衛準備報警」言詞，語帶暗示要侵害女友生命！案經女友報警，石男被依恐嚇罪移送法辦，本月25日被判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

48歲石男與曾姓女子為前男女朋友，2人交往期間，石男因對女友玩手機時間過長而心生不滿，在始終講不聽的情況下，石男2019年8月16日下午竟以手機傳訊，「最好換大鎖」、「交代守衛準備報警」、「大樓也換吧」、「社會新聞今晚上場」、「要玩大、就大一點」、「沒看過鬼」等語，以此表示將加害女友生命、身體及財產安全，致曾女心生畏懼，嚇得趕緊報警。

法庭上石男坦承犯行；高雄地院審理時勘驗相關截圖證據，認為石男僅因小事與女友發生爭執，竟不以理性方式處理，還傳訊恐嚇曾女，行為實在不妥，審酌他至今仍未與曾女達成和解，最後依犯恐嚇危害安全罪處拘役40日，得易科罰金4萬元。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

女友不給愛愛！金門男怒上傳她自慰片恫嚇：看看自己的騷樣

滑手機發現男友「網銀沒登出」　她4天偷轉出18萬…貪心結果曝

人夫偷吃小三拍激情片！妻開電腦驚呆…提告反遭小三下馬威

ET快訊
快訊／北市文林橋死亡車禍　20歲女騎士慘被聯結車輾斃
快訊／北市男居家隔離準備出關　倒防疫旅館暴斃
超商被搶！半裸妹「就地吞吐」歹徒　拖到警察來抓人
百萬車二手打半價「主管配車開2年」　過來人揭便宜關鍵：可買
林昶佐現金存款曝光　妻擁台積電「295就上車」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北持家女菜販清晨趕市場　疑自摔「噴飛10M」撞燈桿爆頭亡

快訊／北市文林橋死亡車禍！　20歲女騎士慘被聯結車輾斃

快訊／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

女友成天滑手機…他看不慣暴走恐嚇：社會新聞今晚上場！下場曝

軍官小王偷吃人妻驚見綠帽夫帶隊抓姦！3樓跳下仍須賠償

結婚10年夫手術休克　老婆留「一句話」出國！結局心碎

婆媳不和人妻戀上老公同事！工程師「踩煞車」　對話讓他綠炸

為救丈夫妻慘死！高雄下水道3中毒　姊妹連環搶命同陷恐怖地坑

北市超商刀客「見頸即殺」...45度由上往下刺脖　懊悔：我成長了

恐怖丟包畫面曝！賓士過彎追撞　駕駛拖下受傷乘客躺馬路狂落跑

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

新北持家女菜販清晨趕市場　疑自摔「噴飛10M」撞燈桿爆頭亡

快訊／北市文林橋死亡車禍！　20歲女騎士慘被聯結車輾斃

快訊／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

女友成天滑手機…他看不慣暴走恐嚇：社會新聞今晚上場！下場曝

軍官小王偷吃人妻驚見綠帽夫帶隊抓姦！3樓跳下仍須賠償

結婚10年夫手術休克　老婆留「一句話」出國！結局心碎

婆媳不和人妻戀上老公同事！工程師「踩煞車」　對話讓他綠炸

為救丈夫妻慘死！高雄下水道3中毒　姊妹連環搶命同陷恐怖地坑

北市超商刀客「見頸即殺」...45度由上往下刺脖　懊悔：我成長了

恐怖丟包畫面曝！賓士過彎追撞　駕駛拖下受傷乘客躺馬路狂落跑

新北持家女菜販清晨趕市場　疑自摔「噴飛10M」撞燈桿爆頭亡

廢土回填農地！集團勾結村長　「向政府申請核可」話術拐地主

快訊／北市文林橋死亡車禍！　20歲女騎士慘被聯結車輾斃

獨／「無償結束」大陸公司　B2進軍電影圈農曆年後開拍！

周揚青一起床臉好圓！　分享「1小時4步驟」消腫私招

清朝319公分巨人　小時候站著就能吃母奶

刷icash拿咖啡！小7「數位寄杯」2/3登場　限時3日飲品第2杯半價

未返台是天意？　她為黃芳彥喊冤「您沒有保留珠寶、沒有要逃亡」

扁家超級心腹！珍要藏8億只找黃芳彥　府內金融鉅子密會：頭抱著燒

盤中紅翻黑震盪311點！台股陷入15300保衛戰　鴻海、宏碁跌逾4%

社會熱門新聞

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

5寶爸退租留垃圾「被勸一句話」　腦羞嗆告房東

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

童IKEA搖椅摔下　法官認定爸媽的錯

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾

快訊／才剛地震！高雄新興區圍牆突坍塌

高雄男自摔慘死　事故地真的危險

蘆洲女騎士自撞護欄　噴飛10m爆頭亡

2歲童幫擦嘔吐反被施暴　兩腿全瘀青

即／新竹2歲男童吃葡萄噎死！嬤孫團聚卻永別

北市信義區驚傳1男墜樓當場死亡

戲院外牆應聲倒！4搜救犬狂嗅救人命　

更多熱門

相關新聞

女友多吃4片牛肉！他討50元「有吃就要付錢」

女友多吃4片牛肉！他討50元「有吃就要付錢」

情侶交往過程中，為了避免未來發生爭執，多數人都會選擇公平的AA制，但有時候太超過就變得斤斤計較，一名男網友日前跟女友一起去吃小火鍋，兩人各付各的，結完帳離開時，他向女友多收50元，因為女友吃了他的4片肉，「妳有吃就是要付錢」，還指責女友觀念很差。對此，網友們一面倒覺得母湯。

隱性渣男！人人暖中央空調3大特徵

隱性渣男！人人暖中央空調3大特徵

獨／白捧鉅款救同志　6黨員涉恐嚇遭逮

獨／白捧鉅款救同志　6黨員涉恐嚇遭逮

「割完包皮」騎車送女友回家　廣大男致敬：是真愛

「割完包皮」騎車送女友回家　廣大男致敬：是真愛

追不到飯店千金　裝潢董座4「屎彈」報復

追不到飯店千金　裝潢董座4「屎彈」報復

關鍵字：

情侶女友滑手機恐嚇拘役

讀者迴響

熱門新聞

陸網「感謝博恩」：立功了！

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

《全明星》8成員突襲《玩很大》

黃芳彥「舉槍自盡」前最後身影曝　當地交友狀況揭曉

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

蒼井空自曝曾被遭知名大咖撿屍

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面