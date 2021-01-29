寵物雪貂鑽進洗衣機度姑　連洗帶烘100分鐘奇跡存活！

▲寵物雪貂「班迪」經歷100分鐘的「洗澎澎」後，幾乎丟掉半條命。(圖／Vets4Pets Leeds Colton獸醫院檔案照)

國際中心／綜合報導

英國一隻寵物雪貂(pet ferret)日前偷偷鑽進主人的洗衣機裡「度姑」。未料剛好碰上主人要洗衣服，在不知有寵物在裡面的情況下就開機了。雪貂在洗衣機裡經歷100分鐘的「洗澎澎」+烘乾後，竟然奇跡似的存活了下來。

《每日郵報》周四(28日)，雪貂主人雷德芬(Jackie Redfern)發現兩歲的寵物雪貂「班迪」(Bandit，意指「強盜」) 在洗衣機奄奄一息後，火速將牠送到住家附近西約克郡的Vets4Pets Leeds Colton獸醫院救治。

獸醫梅西(David Massey) 說：「班迪剛被送到醫院來的時候，情況非常糟糕，命懸一線。我們團隊迅速展開救治，終於保住牠的一條小命。」梅西表示，讓人驚訝的是，住院4個小時後，「班迪」已經可以慢慢的走路了。

梅西說：「這種情況很罕見。但必須承認的是，滾筒式洗衣／烘衣機通常會受到小動物的青睞，尤其是在寒冷的冬天，牠們喜歡找個溫暖舒適的地方蜷縮起來。」

雪貂的主人雷德芬表示，「班迪」已經回到家中，牠在發生這起意外後肺部有輕微萎縮，身上有瘀傷，但如今已完全康復。