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中央地方攜手建設沙崙智慧綠能科學城　蘇貞昌：加速台南能源轉型

▲行政院長蘇貞昌在台南市長黃偉哲等人陪同下，視察台南歸仁區的沙崙智慧綠能科學城各項建設工程成果，並聽取簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院長蘇貞昌在台南市長黃偉哲等人陪同下，視察台南歸仁區的沙崙智慧綠能科學城各項建設工程成果，並聽取簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央政府推動能源轉型不遺餘力，台南歸仁沙崙智慧綠能科學城，是台灣推動5+2創新產業綠能前瞻產業基地，目前經濟部、科技部、中研院所屬核心區建物及台南市推動周邊配套措施均已陸續完工，行政院長蘇貞昌29日南下視察各項建設工程成果，市長黃偉哲、立委王定宇以及市議員郭鴻儀陪同，聽取簡報。

▲行政院長蘇貞昌在台南市長黃偉哲等人陪同下，視察台南歸仁區的沙崙智慧綠能科學城各項建設工程成果，並聽取簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政院長蘇貞昌表示，推動能源轉型是國家積極推動目標，在政府部會積極努力下，目前整體再生能源累積裝置容量為9119 MW，達成2025年30 GW目標的30.2％，「沙崙智慧綠能科學城」以創能、節能、儲能和系統整合四大主軸，為驅動台灣下世代智慧綠能產業成長重要研發基地。

▲行政院長蘇貞昌在台南市長黃偉哲等人陪同下，視察台南歸仁區的沙崙智慧綠能科學城各項建設工程成果，並聽取簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蘇貞昌說，科學城不僅是實現政府「5+2產業創新計畫」綠能產業的指標性行動方案，更是「前瞻基礎建設計畫」綠能建設中重要項目，且提供從研發、試量產、測試到驗證等階段，垂直整合一條龍服務，並結合方圓45公里內科學園區及工業區，形成產業聚落，提升綠能產業競爭力，以「研發-進駐-擴散」發展，活化場域應用，帶動南部綠能科技產業群聚，期許未來成為亞太綠能發展中心。

▲行政院長蘇貞昌在台南市長黃偉哲等人陪同下，視察台南歸仁區的沙崙智慧綠能科學城各項建設工程成果，並聽取簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，首先感謝蘇貞昌院長還有行政院的幫忙，從2016年開始，蔡總統指定沙崙綠能園區為5+2園區後，沙崙就發展就非常快，如果說南科是從甘蔗園裡長出來的科學園區，沙崙可說是從一堆雜草裡長出來的綠能科技城。

▲行政院長蘇貞昌在台南市長黃偉哲等人陪同下，視察台南歸仁區的沙崙智慧綠能科學城各項建設工程成果，並聽取簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，蘇院長曾指示規劃科學園區，要特別要規劃生活機能的區域，要能夠讓在園區工作的年輕同仁，能夠在園區當地生活，不需要為了進市區耗費許多交通的成本，因此在沙崙園區旁邊，南市府特別跟成大合作，開闢健康園區，設立醫院，旁邊還有沙崙國中國際雙語學校，另外還有三井outlet，還有會展中心，希望讓沙崙綠能科技城，成為一個兼具生活機能和產業發展的一個快速發展的新市鎮。

▲行政院長蘇貞昌在台南市長黃偉哲等人陪同下，視察台南歸仁區的沙崙智慧綠能科學城各項建設工程成果，並聽取簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，未來沙崙園區也將從研究的場域也變成到實際生產的場域，經濟部的沙崙產業園區，也開始要規劃了，這將大幅提升南部地區經濟發展動能，沙崙園區成為一個綠能發展的研究重鎮，從中研院、工研院、科技部、到經濟部還有成大跟台南市政府一起，中央跟地方攜手，讓沙崙綠能科技城能夠再升級為2.0，為台灣的科技產業帶來卓越的貢獻。

▲行政院長蘇貞昌在台南市長黃偉哲等人陪同下，視察台南歸仁區的沙崙智慧綠能科學城各項建設工程成果，並聽取簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲行政院長蘇貞昌在台南市長黃偉哲等人陪同下，視察台南歸仁區的沙崙智慧綠能科學城各項建設工程成果，並聽取簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣在後疫情時代，經濟逆勢看漲，南科已是車用晶片及零組件、半導體、精密機械、光電等生產重鎮，台南經濟要持續成長，需要在南部裝設第二顆引擎，沙崙智慧綠能科學城將繼南科後成為帶動台南經濟發展的另外一顆發動引擎，未來台南市政府將以永續智慧城市為發展藍圖。

▲行政院長蘇貞昌在台南市長黃偉哲等人陪同下，視察台南歸仁區的沙崙智慧綠能科學城各項建設工程成果，並聽取簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也感謝蘇貞昌院長支持，並指示經濟部提供先期規劃費全力支持推動開發健康與沙崙產業雙園區，打造智慧綠能科學城2.0，進而帶動台南整體住商及產業發展，並用數據驅動智慧創新、精準醫療與產業製造，共同打造沙崙智慧綠能科學城成為國際級典範宜居城市。

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