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擎天崗受傷母女水牛被運至金山　新北市府事前不知情

▲陽管處將受傷母女水牛被運至金山，新北市府不知情。（圖／動保處）

▲陽管處將受傷母女水牛被運至金山，新北市府不知情。（圖／動保處）

記者羅婉庭／新北報導

陽明山擎天崗多隻水牛近期接連死亡，引發關注，陽管處日前將山上水牛「依依」母女運走，事前未與外界說明，且未知會新北市政府動保處相關動物運輸移置時間、地點及方式。動保處獲報後立即於27日前往進行金山區訪視2頭水牛釐清病史、健康狀況及防疫事宜。

對此，侯友宜表示，目前尚未掌握確切消息，歡迎動物來到經金山，會請動保處、獸醫前往了解，讓動物有舒適良好的環境，好好照顧他們，在新北市樂活，是他應盡的責任。

擎天崗多隻水牛日前接連死亡，牛隻生存狀況引發關注，擎天崗水牛「依依」身體孱弱，其中1小母牛前肢腫脹造成行走困難，雖於去年10月接受治療，仍處於未完全康復狀態。1月27日動保處接獲民眾通報，始知轄區內有擎天崗水牛移置，當日立即派員前往金山區訪視2頭孱弱水牛安置狀況，並進行周邊環境擴大消毒。

經動保處獸醫師檢視，小母牛左前肢雖仍腫脹，但已可自行行走，考量移置2頭水牛初至新環境需休養生息，除加強周遭環境消毒，亦提供收容農戶相關防疫物資，排定牛隻施打耳標及動物傳染病檢測採樣時間，做好防疫工作，安置期間，動保處請陽管處需妥善做好牛隻照料。

依照陽管處安排，2頭水牛因人道救援需求，暫時安置在台灣農民協會，目前母女仍需進行醫療照護，將由陽管處委由台灣大學獸醫專業學院進行後續醫療處置，定期安排訪視健檢，並將最新資訊提供與動保處評估，再視健康情形討論永久安置地點。

動保處表示，陽明山水牛為大台北地區生態系的一環，環境因素或人為因素造成任一物種突然接連死亡都是大自然給我們的警訊。今年因氣候異常造成水牛不堪負荷陸續倒下，動保處為維護新北畜牧產業安全及本於維護動物福祉，除持續協助擎天崗水牛防治疫病，亦希望能幫助陽明山僅存水牛度過寒冬，為大台北地區生態系盡一份心力。

陽管處表示，母女水牛移至金山是為了短期內健康恢復，已經在27日知會新北市府，確實聯繫上不周延，會改進。

▲陽管處將受傷母女水牛被運至金山，新北市府不知情。（圖／動保處）

▲陽管處將受傷母女水牛被運至金山，新北市府不知情。（圖／動保處）

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