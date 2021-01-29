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自行DIY組裝無人機 　落實消防人員無人機平時訓練

▲為增進消防局無人機隊飛手熟悉度與落實定期訓練，消防局辦理常年訓練之進階複訓，以期增進飛手對無人機零組件構造之熟悉度及無人機操作技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為增進消防局無人機隊飛手熟悉度與落實定期訓練，消防局辦理常年訓練之進階複訓，以期增進飛手對無人機零組件構造之熟悉度及無人機操作技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為增進消防局無人機隊飛手熟悉度與落實定期訓練，消防局辦理常年訓練之進階複訓，課程包括四懸翼無人機組裝及檢修維護、開放水域飛行訓練，以期增進飛手對無人機零組件構造之熟悉度及無人機操作技能。

▲為增進消防局無人機隊飛手熟悉度與落實定期訓練，消防局辦理常年訓練之進階複訓，以期增進飛手對無人機零組件構造之熟悉度及無人機操作技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府黃偉哲市長表示，台南市推動智慧城市發展，無人機是其中一項關鍵的科技運用，肯定消防局同仁取得無人機操作證照成立無人機隊，期盼加強平時訓練累積飛行經驗值及增加熟悉度，將此股能量應用在災害搜救發揮無人機的價值。

▲為增進消防局無人機隊飛手熟悉度與落實定期訓練，消防局辦理常年訓練之進階複訓，以期增進飛手對無人機零組件構造之熟悉度及無人機操作技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為增進消防局無人機隊飛手熟悉度與落實定期訓練，消防局辦理常年訓練之進階複訓，以期增進飛手對無人機零組件構造之熟悉度及無人機操作技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為增進消防局無人機隊飛手熟悉度與落實定期訓練，消防局辦理常年訓練之進階複訓，以期增進飛手對無人機零組件構造之熟悉度及無人機操作技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，為讓無人機隊飛手對無人機零組件有進一步的認識並熟悉其飛行原理，特安排無人機組裝及檢修課程，將馬達、飛控、接收機、線路安裝等零組件從無到有組裝成小型四旋翼無人機，並將完成品實際試驗飛行，讓飛手同仁們對自組無人機的飛行操控原理有更深入之了解，有助於往後飛自組機遇到問題時可先第一時間進行簡易檢修校準。另因臺南轄內常有開放水域搜溺案件，因此於水域附近讓飛手練習用無人機空勘協助搜尋溺者之操作技能，以強化飛手應變與操控能力並提升消防局整體救災能量。

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