　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迷信媽「索討指甲屑」改運被騙8000萬！他喝符水長大：還死性不改

▲王男到神壇補考運，果真考上中醫師，3年後遭到不明人士2通電話恐嚇以為神壇所為，變為炸彈客遭到警方逮捕，檢方今日起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲媽媽迷信過頭，被各種神棍騙錢，金額竟超過8000萬！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「家裡有位超級迷信的老母！」一名男網友哀號，媽媽最近認識一位神壇天師，喊話能替家人改運，但需供奉指甲與頭髮等，因此媽媽每天都會來跟原PO要這兩樣東西。原PO擺明拒絕，殊不知媽媽嗆聲「不想給，我不認你這個兒子」，更荒唐的是，媽媽長年跑宮廟，至今被騙了8000多萬，引發網友看傻眼！

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，媽媽迷信程度根本是走火入魔，為了增加家人與孩子的運勢，多年前透過鄰居介紹，認識一位神壇法師，必須供給「衣服／頭髮／指甲／八字」，就能超神改運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO無奈表示，媽媽幾乎每天都會來索取指甲屑與頭髮，讓原PO非常反感，「我真的不想給，因為我不敢亂給」，怎料，媽媽反而情緒勒索，甚至開口恐嚇「你若那麼固執不想給，我不認你這個兒子」，如今母子倆已冷戰3天。

「我媽已經3天不跟我說話了...」原PO只能崩潰求助，「我該怎麼辦？我該怎樣做我才可以挽回母親對我的愛？」文末，原PO更進一步爆料，這些年來，媽媽聽信各種神壇，累積已被騙了8000多萬元，「還死性不改！」

▲指甲「月牙」至少看到6片才健康？皮膚醫：沒影啦！（圖／記者趙于婷攝）

▲拒給指甲屑，結果把媽媽給惹火！（示意圖／記者趙于婷攝）

文章曝光後，不到1小時就引發大批網友朝聖，「跟媽媽說你要一起去見識一下，然後帶幾個朋友一起過去，全程錄影，通常神棍聽到要錄影就尿一半了」、「你直接回答，因為神明有托夢給你說叫你不可以給」、「跟朋友收集大家的頭髮，這樣跟八字就合不起來了」、「那就反情緒勒索：問她是要神棍，還是要你這兒子？」「有8000多萬可以騙，請問還缺法師嗎」、「頭髮和指甲是什麼鬼？神明來改運也不需要這兩樣東西」。

不少網友急勸，「真的不要亂給...有能力的可以靠這幾樣就讓你家完全亂掉」、「要這些 是要下蠱嗎？算命家族長輩交代，不能給別人這些」、「別鬧了，這些東西不能亂給，有心的邪師會亂來的」。

▼原PO討拍，從小喝符水長大，喝完才會有零用錢！（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼媽媽超迷信，要供指甲頭髮給神壇，至今家裡總共已經被騙8000多萬了（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼媽媽超迷信，要供指甲頭髮給神壇，至今家裡總共已經被騙8000多萬了（圖／翻攝爆怨公社）

ET快訊
下單2小時火鍋才送到！男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員
嫩妻「肉體付房租」房東秒履約　她認比老公強！失業尪更開心
黃芳彥槍傷亡　胞弟曝疑點：可能「被自殺」
黃芳彥曾收5、60封情書　弟曝「4大金釵」輪流赴美照顧
快訊／高雄3人沼氣中毒受困汙水槽！2命危搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

108課綱翻轉教育！自主學習、善用數位工具效率解答是關鍵

陳吉仲稱台肉品「不出口大陸」！遭朱學恒狠酸打臉：主委該吃銀杏

國產新冠疫苗第二家！　聯亞生技「有條件」獲准第二期臨床試驗

迷信媽「索討指甲屑」改運被騙8000萬！他喝符水長大：還死性不改

快訊／強冷氣團狂吹！9縣市「低溫特報」　今晚下探10°C

快訊／案889感染源仍未明　陳時中1400親上火線說明

賣不到10萬張！台鐵228連假車票「銷量減3成」　東部幹線還有車位

新法上路！車輛未讓行人「最重罰6千」　致人死傷罰3.6萬再吊照

月薪40K一半要給媽媽！還被逼「背400萬房貸」　獨生妹崩潰求助

命理師警告「改名15字轉運男」　欠缺2物恐是厄運的開始

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

108課綱翻轉教育！自主學習、善用數位工具效率解答是關鍵

陳吉仲稱台肉品「不出口大陸」！遭朱學恒狠酸打臉：主委該吃銀杏

國產新冠疫苗第二家！　聯亞生技「有條件」獲准第二期臨床試驗

迷信媽「索討指甲屑」改運被騙8000萬！他喝符水長大：還死性不改

快訊／強冷氣團狂吹！9縣市「低溫特報」　今晚下探10°C

快訊／案889感染源仍未明　陳時中1400親上火線說明

賣不到10萬張！台鐵228連假車票「銷量減3成」　東部幹線還有車位

新法上路！車輛未讓行人「最重罰6千」　致人死傷罰3.6萬再吊照

月薪40K一半要給媽媽！還被逼「背400萬房貸」　獨生妹崩潰求助

命理師警告「改名15字轉運男」　欠缺2物恐是厄運的開始

他胸悶、狂冒汗！3天才送急診險亡…醫曝搶命4關鍵：固定回診≠沒事

秒飛荷蘭！南投隱藏版「鬱金香花海」魔幻綻放　還能賞瀑布、走吊橋

畢爾若喊賣我「湖人勇士都想搶」　沃神曝悲情巫師一哥最新動向

快訊／新北萬金石馬拉松宣布延期至11／21　全額退費

TOYOTA神鴨Yaris微幅漲價2萬元　新年式安全配備再下放

恐怖女情人！刀捅男友還搶手機打給對方嗆聲「要讓他死」

追病毒源頭！世衛小組今起武漢考察　將訪實驗室海鮮市場

5寶爸沒錢還一直生？　女主播曝「可怕內幕」：對孩子太殘忍

北京下調核酸檢測費344元／次　最低價只需172元　

林昶佐財報曝光！妻擁台積電「295就上車」　現金存款1521萬

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

師嘆7歲妹妹「快歪掉了怎辦」　過來人點破：難救

女友討過年紅包給娘家　1張台G電

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

月薪40K一半要給媽！獨生妹崩潰

18歲女居隔期間逝　檢驗結果出爐

12萬年終all in包給岳父母　名律師勸：這種老婆要珍惜

桃園新人賠22萬反悔　餐廳改做愛心便當

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

30歲溜進學餐怕丟臉！交大學生：中午整團竹科員工

快訊／案889感染源仍未明　陳時中1400說明

疫苗搶不到！陳時中曝大國超買4倍

更多熱門

相關新聞

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身

小時候都覺得長白頭髮是老人的事，但現在有越來越多人明明還沒步入中老年，卻冒出不少白髮，看起來瞬間老了好幾歲。早早開始冒白髮，除了遺傳因素外，有些NG生活習慣也會讓頭皮老化，白髮提早出現、快速增生！快把以下5個壞習慣改掉，改善頭皮健康，養回烏黑亮麗秀髮。

黎姿公開「日常護髮」必做5步驟

黎姿公開「日常護髮」必做5步驟

稀疏髮毀顏值！5個預防掉髮小技巧

稀疏髮毀顏值！5個預防掉髮小技巧

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

染後2大關鍵因子　鎖住髮色更持久

染後2大關鍵因子　鎖住髮色更持久

關鍵字：

媽媽迷信神壇法師頭髮指甲

讀者迴響

熱門新聞

陸網「感謝博恩」：立功了！

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

黃芳彥「舉槍自盡」前最後身影曝　當地交友狀況揭曉

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

蒼井空自曝曾被遭知名大咖撿屍

被亡夫傳染梅毒！35歲人妻瞬間走出悲傷：渣男

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面