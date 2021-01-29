迷信媽「索討指甲屑」改運被騙8000萬！他喝符水長大：還死性不改

▲媽媽迷信過頭，被各種神棍騙錢，金額竟超過8000萬！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「家裡有位超級迷信的老母！」一名男網友哀號，媽媽最近認識一位神壇天師，喊話能替家人改運，但需供奉指甲與頭髮等，因此媽媽每天都會來跟原PO要這兩樣東西。原PO擺明拒絕，殊不知媽媽嗆聲「不想給，我不認你這個兒子」，更荒唐的是，媽媽長年跑宮廟，至今被騙了8000多萬，引發網友看傻眼！

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，媽媽迷信程度根本是走火入魔，為了增加家人與孩子的運勢，多年前透過鄰居介紹，認識一位神壇法師，必須供給「衣服／頭髮／指甲／八字」，就能超神改運。

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原PO無奈表示，媽媽幾乎每天都會來索取指甲屑與頭髮，讓原PO非常反感，「我真的不想給，因為我不敢亂給」，怎料，媽媽反而情緒勒索，甚至開口恐嚇「你若那麼固執不想給，我不認你這個兒子」，如今母子倆已冷戰3天。

「我媽已經3天不跟我說話了...」原PO只能崩潰求助，「我該怎麼辦？我該怎樣做我才可以挽回母親對我的愛？」文末，原PO更進一步爆料，這些年來，媽媽聽信各種神壇，累積已被騙了8000多萬元，「還死性不改！」

▲拒給指甲屑，結果把媽媽給惹火！（示意圖／記者趙于婷攝）



文章曝光後，不到1小時就引發大批網友朝聖，「跟媽媽說你要一起去見識一下，然後帶幾個朋友一起過去，全程錄影，通常神棍聽到要錄影就尿一半了」、「你直接回答，因為神明有托夢給你說叫你不可以給」、「跟朋友收集大家的頭髮，這樣跟八字就合不起來了」、「那就反情緒勒索：問她是要神棍，還是要你這兒子？」「有8000多萬可以騙，請問還缺法師嗎」、「頭髮和指甲是什麼鬼？神明來改運也不需要這兩樣東西」。

不少網友急勸，「真的不要亂給...有能力的可以靠這幾樣就讓你家完全亂掉」、「要這些 是要下蠱嗎？算命家族長輩交代，不能給別人這些」、「別鬧了，這些東西不能亂給，有心的邪師會亂來的」。

▼原PO討拍，從小喝符水長大，喝完才會有零用錢！（圖／翻攝爆怨公社）

