7歲就迷倒國王！不丹皇后「絕美孕照」罕見曝光...一臉幸福與夫環抱3歲兒

實習記者陳妙津／綜合報導

不丹國王凱薩爾旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）2011年娶了王后吉增佩瑪（Jetsun Pema Wangchuck）後恩愛非常，兩人育有3歲王子納姆耶爾，並再度懷上二胎。凱薩爾也在近日曬出一家3口合影，只見國王穿著深紅長袍，王后則穿寶藍色傳統外袍，一臉幸福地和卡薩爾一同懷抱3歲的兒子，這也是相貌清麗的王后罕見曝光的孕照，立刻引來熱議。

綜合外媒報導，兩人的姻緣從小開始，17歲的凱薩爾第一次見到7歲的吉增佩瑪時就一見鍾情，並相約若長大後男未婚女未嫁，便要共結連理，這個誓言也在兩人成年後實現，婚後更鶼鰈情深。為了心愛的王后，凱薩爾放棄不丹國王一夫多妻的慣例，不像前任國王一口氣娶了4個妻子，反而專寵吉增佩瑪一人，讓許多人直呼「又相信愛情了」。

模樣清麗的王后吉增佩瑪出身不丹上流家庭，父親是不丹東部最大城塔西岡前總理的外孫，母親則來自極具影響力的布姆唐家族，也因此佩瑪自出生後，便具有郡主頭銜，她畢業於全印度最好的勞倫斯學院，隨後赴英國倫敦攝政學院念完大學，但她卻始終以「不丹平民」自居，婚後廣受人民愛戴，也被稱為「平民皇后」。

8年婚姻中，兩人育有現年3歲的納姆耶爾王子，也在去年12月時再度傳出懷有二胎的好消息。在12月國慶盛典照片中，佩瑪王后身著繡有繁麗花紋的桃紅傳統服飾，牽著納姆耶爾王子，氣質典雅高華，不見孕時的浮腫，美貌依舊。

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