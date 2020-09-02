北市國中生學習扶助策略大躍進　線上高材生家教24H即問即答

▲北市與線上家教品牌推出APP，讓學生於課後進行學習。（示意圖／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／台北報導

為推廣台北市國民中學弱勢學生學習扶助策略，讓弱勢學生於課堂後進行有效學習，北市府教育局特與線上家教品牌Snapask時課問合作，由該公司免費提供本次參與學習扶助學生約3700人，每月每人20題線上家教解題服務，不限科目為期1年。該平台超過8成台清交政成等多所頂尖大學學生組成之家教群，即問即答，成為學生自主學習好幫手。

北市教育局表示，推動學生學習扶助策略多年，受輔學生人數每年3700多名，以傳統教師課後進行補救教學為主要模式，惟仍有學生在家中無法持續學習之困境，隨學生使用行動載具普及率提升，資訊教育推動及傳統學習策略方式改變，線上家教學習模式將翻轉學習扶助師生教學關係，由教師在學習扶助課程授課，學生在課後透過軟體主動提問，搭配APP線上家教學習輔助即時回饋，提供學生課後在家裡持續學習的契機，達到透過科技延伸課堂教學的成效，也因此即時問答的學習，提高學生學習動機。

北市教育局指出，Snapask時課問是一款專門為學生提供即時專屬家教解題與個人化學習指導的App，只要在App中上傳題目的照片，30秒內即可配對到最適合的家教，平台上的家教經過嚴格挑選，有超過8成為來自台政清交成師等頂尖大學的學生，所有家教必須擁有公開考試頂標成績，且需經過為期兩周的嚴格試教篩選機制，只有低於25%的申請者能正式成為家教，為學生提供一對一即時課業解答。

北市教育局強調，推動學生學習扶助不遺餘力，除學生可以該資源線上解決解題需求外，北市亦將對使用該策略之教師辦理工作坊研習及相關增能管道，透過對於行動裝置及APP的了解，與課堂教學充分連結使用，讓學生於線上及線下學習能連續不中斷，達到教學相長的最終目標。