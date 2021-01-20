嘉藥有愛有您真好　2021品格暨烘焙教育研習營登場

▲嘉南藥理大學食品科技系，帶隊至台南市北門區北門國民小學舉辦第11屆「2021品格暨烘焙教育研習營」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學食品科技系，帶隊至台南市北門區北門國民小學舉辦第11屆「2021品格暨烘焙教育研習營」活動，為了能將烘焙技術完整傳授給小朋友，烘焙教育研習營特別以3年期來規劃，強調「學中做、做中學」的理念，來實際執行多元化教育技能，傳授實作經驗。

本活動獲得台灣華山聖光慈善會及華山興企業有限公司都在贊助，今年來到計畫第3年，全體參加的北門國小學童、師長都滿載而歸。

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在食品系謝峻旭副教授帶領下，由二年級謝蕙如同學擔任執行長，共同策劃本次活動，始業式以充滿活力的早操-『別家的孩子』揭開序幕，緊接著一連串豐富的活動課程，如：烘焙產品製作、品德教育、食品衛生安全教育及資源回收做玩具等。除了教導烘焙技術外，也注重小朋友們的品格教育，烘焙教學中以杏仁瓦片、巧克力米小西餅、小湯圓及蔓越莓優格瑪芬蛋糕及香草卡士達海綿蛋糕等為主；同時搭配各種食品安全知識，讓小朋友在享受美食之餘也能跟家人分享學習到的知識。

19日晚上舉辦小朋友烘焙產品成果發表展及精彩晚會節目，參與的食品系大學生感受到小朋友熱情的回饋，內心十分感動，不少同學更是熱淚盈眶，活動的執行過程及結束後檢討與分享，也讓團隊人員之間凝聚更好的默契與信念。

執行長謝蕙如同學表示這是第二次參與烘焙營，看到小朋友認真學習精神及享受玩遊戲的樣子，讓我們覺得辛苦規劃這場活動，來增加小朋友課外技能及經驗，而且能和一群志同道合的夥伴為共同目標邁進，感覺真的很棒！

民生學院院長王柏森指出，利用寒假期間舉辦這樣的活動，不僅能讓大學生學以致用，將己身專長與技能教導於學童，同時在與服務對象互動中累積實務經驗達到回饋社會及發揚服務學習精神，在活動設計及執行時建立團隊合作精神與默契，這些都是嘉藥在人才培育上希望傳遞給學生的價值，也感謝北門國小及贊助廠商的認同，不僅帶給參與的大學生鼓勵，也讓這樣公益的計畫可以走得更久更好。

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