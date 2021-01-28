刈包店「史上最爆滿」內湖人驚：在排什麼？　尾牙暗黑寓意曝光

▲刈包店史上最爆滿，內湖人問：在排什麼？。（圖／翻攝「我是東湖人」臉書社團，下同）



網搜小組／許力方報導

全台各地有民眾發現，刈包店外史上罕見大排長龍，好奇上網發問「在排什麼？」原來今天（28日）適逢農曆習俗12月16日的「尾牙」日，今年受疫情影響公司行號紛紛取消尾牙，還是可以拜土地公求財祈福，因為是農曆年前最後一次做牙，會更認真、豐盛，尤其刈包福氣滿滿，不僅長得像被塞滿的錢包，還有象徵「虎咬豬」的含意，在商界則有另一派黑暗寓意。

每月初二、十六都會祭拜土地公，農曆12月16日就是一年最後一次做牙，稱為「尾牙」，通常會特別豐盛，而1月2日、初二則是「頭牙」，習俗演變至今，尾牙也順勢成為企業犒賞員工的「打牙祭」。傳統上，尾牙除了會以三牲四果祭拜土地公庇佑外，也習慣會吃刈包，祈求來年財運滾滾來！

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▲刈包外型像是被塞滿的錢包，象徵財運滾艮來。（資料照／記者黃士原攝）



吃刈包有2種特殊含意，包括第一，刈包長得像錢包，裡面夾著大塊滷肉、酸菜、花生粉、香菜等，猶如被塞飽滿的錢包，因而取其財富滿足的含意，才會在尾牙宴會裡準備這道菜，象徵來年發大財、錢包滿滿。另外，大家都知道土地公愛吃花生，刈包口感偏軟，對老人家來說吃起來比較不費力，成為拜拜首選！

第二則是先人認為刈包形狀像是老虎張開大嘴，咬著一塊豬肉的樣子，俗稱「虎咬豬」，因近「福咬住」，而福虎可以咬掉過去一年的厄運，尾牙時吃刈包，象徵把去年的壞事通通吃掉，投入虎口、煙消雲散，再把財運咬進嘴裡，趨吉避凶、否極泰來，喜氣洋洋迎接新一年財運旺。

除了這兩派普遍認知，商界也有傳聞另一種說法，認為商人尾牙吃刈包有將「謊言吞下肚」的隱藏暗黑含意，因為商人做生意經常昧著良心、說出善意謊言，把今年所說的謊包起來全吃掉「歸零」，迎接新的一年。