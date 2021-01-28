國台辦再提「制裁台獨」　陸委會：我方決不接受

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正1月28日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸國台辦27日舉行例行記者會，有台媒提問何時制裁「表現惡劣的台獨份子」，國台辦發言人朱鳳蓮稱將「密切關注」。對此，適逢陸委會成立30周年，發言人邱垂正28日回應，我方絕不接受，中共近期以來以威嚇的錯誤手段，傷害兩岸關係及台灣社會，呼籲兩岸應本於相互尊重、善意、理解的態度，務實處理分歧。

1991年1月，《行政院大陸委員會組織條例》經立法院三讀通過，1月28日公布施行、成立「行政院大陸委員會」。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮主持1月27日例行記者會。（圖／翻攝CCTV4）

適逢成立三十周年，展望未來的兩岸關係，邱垂正說，陸委會作為政府處理兩岸事務的專責機構，成立以來都依循的主流民意，致力於維護台海的和平、穩定現狀，堅定捍衛國家主權，以及台灣民主與民眾的福祉。

邱垂正呼籲，兩岸應本於相互尊重、善意、理解的態度，務實處理分歧，未來本會仍將本於職責，持續以負責任的態度，穩健推動兩岸事務。

至於朱鳳蓮昨天表示，將密切關注「島內外一小撮台獨頑固份子」動向，依法予以嚴厲懲戒和打擊。邱垂正說，對於這個說法，我方絕不接受，對於中共近期以來以威嚇的錯誤手段、不智之舉，傷害兩岸關係及台灣社會，我們絕不會妥協。

邱垂正說，我們要再次正告對岸，應深思熟慮，切勿輕率妄動，切勿低估我方捍衛國家主席主權、堅守民主、自由的決心，任何刻意挑釁底線的言行舉措，將可能造成其無法承受的深遠影響。

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