對抗中國假訊息！　華府智庫：美國可向台灣學習

▲華府智庫建議美國可向台灣學習如何應對假訊息。(圖/CFP)



文/中央社記者江今葉華盛頓27日專電

華府智庫「戰略暨國際研究中心」發布報告表示,台灣在應對中國不實訊息上,包括政府回應、培養公民媒體素養等經驗,可供美國參考,國際也應共同合作應對中國散播假訊息。

這份報告是由戰略暨國際研究中心(CSIS)中國研究主任白明(Jude Blanchette)、中國權力專案主任葛來儀(Bonnie Glaser)與中國商務與經濟高階顧問兼主任甘思德(Scott Kennedy)共同撰寫,以台灣經驗探討假訊息(disinformation)時代如何保護民主國家。

報告表示,台灣長期以來一直努力自我捍衛,以避免遭受來自中華人民共和國的政治干預。從總統蔡英文2016年當選以來,北京嘗試影響台灣內部政治的強度與嚴重度都有所增加。

報告表示,刻意散播不實訊息是中國共產黨「統一戰線」工作一部分,也是政治作戰一環。新興技術、媒體與傳播方式的發展,以及借鑑自俄羅斯等惡性行為者的經驗,讓中國共產黨越來越擅長透過目標國家或地區的媒體與社群網站平台散播假訊息。

