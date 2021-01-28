抗SARS醫師廖勇祥癌逝15週年　女兒讀信淚崩：他生前就在練習放手

▲台大抗SARS胸腔科廖永祥醫師1月28日癌逝15週年，生前寫了大量書信給兩位女兒廖翊安、翊如，如今兩位也將信件收集、寫書出版紀念父親，開放公益免費索取。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

台大抗SARS胸腔科廖永祥醫師1月28日癌逝15週年，生前寫了大量書信給兩位女兒廖翊安、翊如，如今兩位也將信件收集、寫書出版紀念父親，開放公益免費索取。今（28）廖翊如在發表會上分享其中一篇父親留下的手寫信，內容提到訓練她們搭公車，讓她也忍不住感動淚崩，「爸爸那時候就開始在學習放手」。

廖永祥在1999年為病人做超音波檢查時，隨手把儀器往自己肚子靠，看到了螢幕上10公分大的肝腫瘤，2天內他進入開刀房，那次切除了3分之2的肝臟；而5個月後，僅存的3分之1肝臟再度長出腫瘤。他毅然再接受治療，儘管醫學專業告訴他，可能只剩半年壽命，不過在醫療協助、家人關懷、自己努力下，廖永祥奇蹟多活了7年頭，直到2006年1月28日正逢農曆除夕病逝。

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▲胸腔科醫師廖永祥在台大醫院拍攝的照片。（圖／廖勇祥家人提供）

他的遺孀鄭惠霙表示，2003年SARS期間，廖永祥在醫院照顧SARS病患，擔心怕把病毒帶回家而不敢回來，「當時我只我告訴他說，一切以病人的需要為優先，我不怕你把病毒傳染給我們」。

鄭惠霙說，雖然過去丈夫在第一時間錯過了治療B型肝炎導致肝癌，但是希望透過為廖永祥醫師成立的協會，讓台灣每5人中就有1人感染Ｂ、Ｃ肝（約360萬人），能夠定期抽血及超音波檢查，避免成為下一位肝癌的受害者，「我想這也是廖永祥在天上希望我們能繼續幫助他治療民眾疾病的遺願，透過協會的醫療講座及疾病的衛教宣導，讓更多人身體能夠變得更健康」。

▲台大抗SARS胸腔科廖永祥醫師1月28日癌逝15週年，親友紀念。（圖／記者林育綾攝）



而廖永祥在生前寫了大量日記，也寫了多封書信給兩位女兒，如今廖翊安、翊如也一同寫書紀念父親，在2021年1月28日逝世15週年這天發表，別具意義。她們提到，這本書分成三個部分，第一部分是以第三人稱來寫父親；第二部分是爸爸留下的書信，而姐妹長大後也與當年的他對話；第三部分則是不同背景親友對父親的敘述、懷念。

廖翊安、翊如姐妹分享，爸爸開始寫信給她們時，是在「沒有智慧型手機的年代」，因此都是手寫，而當年她們才國小；尤其廖永祥過世時，廖翊如才15歲，直到20多歲、如今30歲再次回頭讀爸爸的信，特別有感觸，甚至因為現在正面臨一些生命經驗，彷彿受到爸爸「跨越時空的鼓勵」。

▲台大抗SARS醫師廖勇祥生前與家人合照。（圖／廖勇祥家人提供）

其中收錄在「書信篇」的第一封信裡，廖永祥提到訓練兩姐妹搭公車，讓廖翊如現在感動落淚，「那時後的爸爸，就開始在學習放手」。

廖翊如也分享父親在2001年8月寫給她的一段話：「Lu Lu 人生的路途上，難免會跌到，但跌倒，不是哭嚎，不是自憐自艾，不是怨天尤人，而是再爬起來，該縫的還是要縫。看來如今你已是經得起考驗了，Daddy真的很高興，看到妳說還要再騎腳踏車，還要再去花蓮」。

▲廖永祥醫師的兩位女兒廖翊安、翊如寫書出版紀念父親，開放公益免費索取。（圖／記者林育綾攝）

廖翊安也說，之所以在書中加入爸爸書信部分，是因為發現自己曾跟爸爸有寫過一點點交換日記外，而他生前很愛書寫，還有許多日記跟其他書信。「當中有他對我們要說的話，日常的記錄、反思與回饋。從中也能看到他的性情，對信仰的堅定，對人生的態度，對我們的期許，對自己的感嘆」。

將父親的書信分享出來，不只是這樣能更真實呈現，也是因為有很多他人生經歷才能有的，對生活事件的回應，「是我常常現在低潮時，看到家書也能得到安慰與幫助的力量，希望能夠帶給社會大眾，在挫敗中想要尋找的一道溫暖的希望」。

▲兩姐妹希望將父親書信帶來的安慰和鼓勵，也能跟大眾分享。（圖／廖勇祥家人提供）

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