　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11推出新年口罩、巨無霸零食超有梗！牛年開運必搶新品一次看

記者林育綾／台北報導

農曆新年倒數，7-ELEVEN推出會員預購新年口罩、金句紅包袋等，1月27日起更精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架，提供一系列開運商品和服務，包括超有梗的「巨無霸超大包零食」送贈品、盛香珍與「大甲鎮瀾宮」聯名限定過香火的平安錢母、防疫新生活口罩心意包、OPEN小將牛年限定品等。

▲▼7-ELEVEN1月27日起精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架。（圖／記者林育綾攝）

▲▼超有梗的「巨無霸超大包零食」送超值贈品。（上圖／記者林育綾攝、下圖統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN在1月27日精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架。（圖／統一超商）

7-ELEVEN於1月27日起展開「2021好運犇來」開運零食主題專案架，主打新年「超大包零食」送超值贈品，攜手百事、華元及盛香珍等零食大廠，開發獨家實用贈品，如盛香珍與大甲鎮瀾宮聯名限定過香火的平安錢母；糖果則主打有發財意涵的金塊造型巧克力、可愛肖像糖果，同時可享指定糖果零食飲料「任選2件8折、3件77折、指定啤酒3件85折」優惠。

▲▼7-ELEVEN1月27日起精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架。（圖／記者林育綾攝）

▲超應景新年口罩必搶！（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN1月27日起精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架。（圖／記者林育綾攝）

▲防疫新生活口罩心意包。（圖／記者林育綾攝）

另加碼自1月29日起連續5天，推出「2021好運犇來」全店優惠，祭出CITY全系列、啤酒、零食、飲料、冰品、日用品等近百項指定商品，同系列最高享「買1送1」優惠，使用OPEN錢包綁定5家銀行指定信用卡（國泰、中信、台北富邦、永豐、台新），最高還可現賺15%回饋，打造年前最後一波小確幸。

▲▼7-ELEVEN1月27日起精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN自1月27日起精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架。（圖／記者林育綾攝）

而2021「新春口罩、紅包袋」會員必搶！1月20日、27日上午11點在OPEN POINT APP推出多款年節口罩，防疫搭配新年氣氛，即日起OPEN POINT APP也與三麗鷗家族、OPEN!家族、辛卡米克、卡娜赫拉4大人氣肖像，共超過20款的客製化紅包袋、年節賀卡，每款定價15元，另外限量1,000組會員用10點OPEN POINT點數就能換到，還能客製化鑲嵌個人照片，做出獨一無二的專屬賀卡，非會員也可透過ibon雲端列印網進行製作。

▲▼7-ELEVEN1月27日起精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架。（圖／記者林育綾攝）

▲OPEN!家族今年也推出金牛年限定商品。（圖／記者林育綾攝）

OPEN!家族今年也推出金牛年限定商品，包含統一布丁、果凍條、日式煎餅、花生蛋捲、禮盒、用品都換上春節限定包裝，首推O粉必蒐「OPEN!HAPPY牛生肖娃娃」、「OPEN!牛年新款紅包袋」也有多款不同樣式，1月26日起也推出「牛年版動態LINE貼圖」免費下載。

▲▼7-ELEVEN在1月27日精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架。（圖／統一超商）

▲▼7-ELEVEN在1月27日精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架。（圖／統一超商）

▲▼7-ELEVEN在1月27日精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架。（圖／統一超商）

此外全家便利商店也在13日推出「新春福袋」共有4款選擇，每袋都有抽獎券，頭獎祭出價值超過250萬元的賓士1台，貳獎也有超過150萬元的賓士2台。除了基本款的「金牛福袋」外，另外3款則是去年超夯的授權卡通、野獸國、羅技3大品牌主題福袋，通通數量有限，售完為止。

小7福袋抽358萬瑪莎拉蒂！「Kitty、米奇、角落小夥伴」5款超萌開箱

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
唐吉訶德塞滿人！她籲別群聚...淚訴：不想做護理師了
快訊／川普落寞離開白宮！　搭上直升機「正式謝幕」
嫩妹八大打工...竟「服務」到親爸！羞恥感炸裂：渾身發熱又發
這舉動超母湯！美列「日常36件事」藏染疫風險...一張圖秒看

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森自然美鎖定飯店加大展店力道　直營店今年擬增80～100家

陳其邁二度上東森農場開賣「燕巢蜜棗」王令麟力挺加碼　500組秒殺！

7-11推出新年口罩、巨無霸零食超有梗！牛年開運必搶新品一次看

搬新倉、找第三方物流合作　熊媽媽買菜網拚生鮮最快3小時送達

小7福袋抽358萬瑪莎拉蒂！「Kitty、米奇、角落小夥伴」5款超萌開箱

卡通口罩夯！屈臣氏今開賣佩佩豬、波力款、LINE FRIENDS新春款巨可愛

全聯宣布「MUJI無印良品」進駐台北！首間大安延吉門市1/21新亮相

摩斯桃捷A7店公告「暫停營運至1/25」　業者：未確認何時恢復營業

台彩加碼8.6億近4年最高　大樂透加碼360組100萬！過年買好買滿財運旺到爆

哆啦A夢口罩第二波預購1/21開跑　大雄、靜香「婚紗照」搶先曝光

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

鹿希派房間滿地鳥屎...吳宗憲傻眼飆粗話　憲哥一見古董傢俱變「這樣」：哩洗咧哈囉

楊超越對化妝超有自信：我女團不是白做　懟Yamy成品「這就是普通女生貼的」XD

部桃醫院長喊話醫護：請再撐一下　化學兵出動「物品離開先消毒5分鐘」

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

東森自然美鎖定飯店加大展店力道　直營店今年擬增80～100家

陳其邁二度上東森農場開賣「燕巢蜜棗」王令麟力挺加碼　500組秒殺！

7-11推出新年口罩、巨無霸零食超有梗！牛年開運必搶新品一次看

搬新倉、找第三方物流合作　熊媽媽買菜網拚生鮮最快3小時送達

小7福袋抽358萬瑪莎拉蒂！「Kitty、米奇、角落小夥伴」5款超萌開箱

卡通口罩夯！屈臣氏今開賣佩佩豬、波力款、LINE FRIENDS新春款巨可愛

全聯宣布「MUJI無印良品」進駐台北！首間大安延吉門市1/21新亮相

摩斯桃捷A7店公告「暫停營運至1/25」　業者：未確認何時恢復營業

台彩加碼8.6億近4年最高　大樂透加碼360組100萬！過年買好買滿財運旺到爆

哆啦A夢口罩第二波預購1/21開跑　大雄、靜香「婚紗照」搶先曝光

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

《神力女超人1984》許下願望置身美夢幻境　終究還是要清醒面對現實

唐吉訶德塞滿人！她無奈籲民眾別群聚...淚訴：再這樣不想做護理師了

川普最後一天特赦、減刑143人　名單上沒有私人律師朱利安尼

快訊／川普離開白宮！　搭直升機前往安德魯空軍基地

創新難度！「碎玻璃拼圖」讓高手都卻步　網：地獄魔王級

影／國一平鎮匝道「聯結車失控側翻」　駕駛骨折、台66線嚴重壅塞

祝賀拜登、賀錦麗就職　江啟臣盼美強化與中華民國互惠合作關係

精準切除前哨淋巴結　「前哨淋巴結造影術」減少術後副作用提高生活品質

趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

消費熱門新聞

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

獨／麥當勞也能用街口支付了

超夯「斑馬紋口罩」萊爾富搶先賣

小7福袋開箱！雙重抽358萬瑪莎拉蒂

必勝客歡樂吧又收一間！　

全聯合作MUJI無印良品進駐台北

全聯福袋曝光！222名獎項抽法看這

全聯公布福袋雙頭獎！保時捷、特斯拉都有

摩斯桃捷A7店「暫停營運至1/25」

屈臣氏今開賣佩佩豬、波力口罩

7-11推出新年口罩、巨無霸零食

學大廚做星級年菜！「聰明用油」料理龍虎斑

哆啦A夢口罩第二波預購1/21開跑

全家「重乳草莓霜淇淋」夢幻回歸

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／案864接觸親屬有進台北101上班

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

花666網購可水洗提袋！林進拆開一看撕爛：我X你媽

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

陸方嗆辱華！韓吃播主道歉仍被解約

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

小S 2年前神預言　狠酸鄭爽：心機超重！

施柏宇陷低潮…網朝聖柯佳嬿「開導金句」暖哭

更多

最夯影音

更多
鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ
台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面