7-11推出新年口罩、巨無霸零食超有梗！牛年開運必搶新品一次看

記者林育綾／台北報導

農曆新年倒數，7-ELEVEN推出會員預購新年口罩、金句紅包袋等，1月27日起更精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架，提供一系列開運商品和服務，包括超有梗的「巨無霸超大包零食」送贈品、盛香珍與「大甲鎮瀾宮」聯名限定過香火的平安錢母、防疫新生活口罩心意包、OPEN小將牛年限定品等。

▲▼超有梗的「巨無霸超大包零食」送超值贈品。（上圖／記者林育綾攝、下圖統一超商提供）

7-ELEVEN於1月27日起展開「2021好運犇來」開運零食主題專案架，主打新年「超大包零食」送超值贈品，攜手百事、華元及盛香珍等零食大廠，開發獨家實用贈品，如盛香珍與大甲鎮瀾宮聯名限定過香火的平安錢母；糖果則主打有發財意涵的金塊造型巧克力、可愛肖像糖果，同時可享指定糖果零食飲料「任選2件8折、3件77折、指定啤酒3件85折」優惠。

▲超應景新年口罩必搶！（圖／記者林育綾攝）

▲防疫新生活口罩心意包。（圖／記者林育綾攝）

另加碼自1月29日起連續5天，推出「2021好運犇來」全店優惠，祭出CITY全系列、啤酒、零食、飲料、冰品、日用品等近百項指定商品，同系列最高享「買1送1」優惠，使用OPEN錢包綁定5家銀行指定信用卡（國泰、中信、台北富邦、永豐、台新），最高還可現賺15%回饋，打造年前最後一波小確幸。

▲7-ELEVEN自1月27日起精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架。（圖／記者林育綾攝）

而2021「新春口罩、紅包袋」會員必搶！1月20日、27日上午11點在OPEN POINT APP推出多款年節口罩，防疫搭配新年氣氛，即日起OPEN POINT APP也與三麗鷗家族、OPEN!家族、辛卡米克、卡娜赫拉4大人氣肖像，共超過20款的客製化紅包袋、年節賀卡，每款定價15元，另外限量1,000組會員用10點OPEN POINT點數就能換到，還能客製化鑲嵌個人照片，做出獨一無二的專屬賀卡，非會員也可透過ibon雲端列印網進行製作。

▲OPEN!家族今年也推出金牛年限定商品。（圖／記者林育綾攝）

OPEN!家族今年也推出金牛年限定商品，包含統一布丁、果凍條、日式煎餅、花生蛋捲、禮盒、用品都換上春節限定包裝，首推O粉必蒐「OPEN!HAPPY牛生肖娃娃」、「OPEN!牛年新款紅包袋」也有多款不同樣式，1月26日起也推出「牛年版動態LINE貼圖」免費下載。

▲▼7-ELEVEN在1月27日精心策劃「2021好運犇來」開運零食主題專案架。（圖／統一超商）

此外全家便利商店也在13日推出「新春福袋」共有4款選擇，每袋都有抽獎券，頭獎祭出價值超過250萬元的賓士1台，貳獎也有超過150萬元的賓士2台。除了基本款的「金牛福袋」外，另外3款則是去年超夯的授權卡通、野獸國、羅技3大品牌主題福袋，通通數量有限，售完為止。

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