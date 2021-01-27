　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯「小時達」限時2週外送免運門檻降！10大線上熱銷榜出爐

▲▼全聯小時達限時2週滿399元外送免運。（圖／全聯提供）

▲全聯小時達限時2週滿399元外送免運。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯今年1月在線上購物平台PXGo! 推出「小時達」宅配外送服務，標榜最快30分鐘到1小時內就能送到府，推出3週以來已占PXGo!業績超過4成，原先祭出單筆消費滿699元免運；如今宣布即日起至2/4限時2週，單筆消費滿399即免運，同時使用PX Pay支付，不限金額再享10%等值福利點回饋。

全聯表示，隨著疫情逐漸升溫，使線上購物已成「回不去」趨勢，全聯PXGo!於今年1月的業績就較去年同期成長超過150%，而「小時達」上線後，更受惠於天冷吃鍋需求，帶動蔬果魚肉、冷藏冷凍食品、蛋品、調味品等品類銷量，占比近6成。

而線上前10大暢銷商品9項皆為生鮮商品，排名依序為：「有機金針菇」、「好菇道鴻喜菇」、「玉米筍」、「豬梅花火鍋薄切肉片」、「產銷履歷青江菜」、「產銷履歷菠菜」、「甘藍」、「產銷履歷小白菜」、「結球白菜」、「桂冠蛋餃」。

▲▼全聯小時達限時2週滿399元外送免運。（圖／全聯提供）

▲「小時達」在上線後，選擇宅配到府的訂單數占比超過98%，其中下午4點至6點的下單高峰占比達25%。（圖／全聯提供）

「小時達」在上線後，選擇宅配到府的訂單數占比超過98%，其中下午4點至6點的下單高峰占比達25%，顯示消費者十分依賴急需晚餐食材外送的方便性。另開台推出的1元衛生紙加購活動，也如預期受到婆媽喜愛，有近8成的消費者參與。

因應年關將近，加上多數公司行號取消尾牙，使在家圍爐吃鍋需求增加，看準這波商機，也祭出即日起至2/4限定2週期間，單筆消費滿399元享免運，較原先單筆消費滿699元免運，門檻直降300元，使用PX Pay支付，不限金額再享10%等值福利點回饋，滿699元再享1元加購衛生紙好康。

而foodpanda日前也發布統計，台中的訂購量是全台第2名，僅次於新北市，還超越台北市，而訂單數最多的前3名則分別是麥當勞、八方雲集、50嵐茶。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
18歲居檢少女猝死「曾與隔離病患同病房」　莊人祥回應了
白沙屯媽祖線上直播擲筊　進香時程出爐
快訊／柯文哲：千人確診要封城　防超過醫療能量負荷
陳時中：北北桃醫院即日起全面禁止探病
快訊／本土+0「部桃連3日無新增」　增3例境外移入
LIVE／18歲少女居家隔離猝死　陳時中最新說明
夫妻19萬賤賣2歲女兒抵債　8歲大女兒慘遭買主性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯「小時達」限時2週外送免運門檻降！10大線上熱銷榜出爐

每種只有5700包！療癒「熊大3D立體口罩」在全家　4花色都欠收

麥當勞療癒「熊大帆布袋」開賣直擊！排隊人潮少⋯鐵粉搶頭香嗨爆

史上最貴「6888元」福袋今開賣　4大「超商福袋」懶人包一次看

好市多4賣場取消試吃！全台「用餐區桌椅減半」因應防疫新措施

新光三越進軍東區？　總座吳昕陽：商圈有發展空間

【廣編】3M XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統全新上市

新光三越去年賺808億元　總座吳昕陽：防疫沒做好都是空談

鐵粉手刀開搶最後一波　哆啦A夢聯名口罩1/28上午9點開賣

跟上2021年流行新趨勢！　捷運站多樣化廣告報你知

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

林心如大讚霍建華「神隊友」　狂被女兒催生Baby...妙回：自己生！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

全聯「小時達」限時2週外送免運門檻降！10大線上熱銷榜出爐

每種只有5700包！療癒「熊大3D立體口罩」在全家　4花色都欠收

麥當勞療癒「熊大帆布袋」開賣直擊！排隊人潮少⋯鐵粉搶頭香嗨爆

史上最貴「6888元」福袋今開賣　4大「超商福袋」懶人包一次看

好市多4賣場取消試吃！全台「用餐區桌椅減半」因應防疫新措施

新光三越進軍東區？　總座吳昕陽：商圈有發展空間

【廣編】3M XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統全新上市

新光三越去年賺808億元　總座吳昕陽：防疫沒做好都是空談

鐵粉手刀開搶最後一波　哆啦A夢聯名口罩1/28上午9點開賣

跟上2021年流行新趨勢！　捷運站多樣化廣告報你知

蘿莉塔前男友劈腿15次！　KTV包廂抓包「廁所和女同事亂搞」

防疫循中央標準　柯文哲不信陳時中：相信陳時中後面那排人

男童撞傷頭部血流不止　歸仁警鳴笛開道17分鐘送到醫院

熱騰騰的比賽新球來了！曾豪駒：先以投手訓練為主

雙鐵擬「禁飲食、停售自由座」已行文指揮中心　陳時中回應了！

鸚鵡Doremi8歲了！家人唱生日歌牠開心跳舞　還自己吹熄蠟燭

漁船設「暗門」　海巡突破搬運工心防…查獲市價500萬私菸

台鐵女車長收隔離通知　桃園衛生局：案889就醫時的接觸者

18歲居檢女猝逝「曾與隔離病患同病房」　莊人祥：法醫採檢

柯瑞打不好還半場看社群媒體！　勇士主帥坦承：他有時漫不經心

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

消費熱門新聞

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

只有1人！全聯開出「1張千萬發票」

過年搶優惠就刷台新信用卡！

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

買美式中了！全家開出2張千萬發票

史上最貴「6888元」福袋今開賣！

超萌LINE FRIENDS　全家第2波福袋開賣

好市多取消試吃、用餐區餐桌椅減半

麥當勞熊大帆布袋開賣⋯人潮少！

牛年命理師帶你全聯掃貨強運整年

葉怡蘭力薦：麥卡倫雪莉桶12/15/18年

美式賣場洗碗精CP驚人網友求代購

療癒「熊大3D立體口罩」在全家！

屈臣氏絕美金沙雀綠口罩1／27開賣

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

Keanna經紀人改口道歉了

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面