全聯「小時達」限時2週外送免運門檻降！10大線上熱銷榜出爐

▲全聯小時達限時2週滿399元外送免運。（圖／全聯提供）



記者林育綾／台北報導

全聯今年1月在線上購物平台PXGo! 推出「小時達」宅配外送服務，標榜最快30分鐘到1小時內就能送到府，推出3週以來已占PXGo!業績超過4成，原先祭出單筆消費滿699元免運；如今宣布即日起至2/4限時2週，單筆消費滿399即免運，同時使用PX Pay支付，不限金額再享10%等值福利點回饋。

全聯表示，隨著疫情逐漸升溫，使線上購物已成「回不去」趨勢，全聯PXGo!於今年1月的業績就較去年同期成長超過150%，而「小時達」上線後，更受惠於天冷吃鍋需求，帶動蔬果魚肉、冷藏冷凍食品、蛋品、調味品等品類銷量，占比近6成。

而線上前10大暢銷商品9項皆為生鮮商品，排名依序為：「有機金針菇」、「好菇道鴻喜菇」、「玉米筍」、「豬梅花火鍋薄切肉片」、「產銷履歷青江菜」、「產銷履歷菠菜」、「甘藍」、「產銷履歷小白菜」、「結球白菜」、「桂冠蛋餃」。

▲「小時達」在上線後，選擇宅配到府的訂單數占比超過98%，其中下午4點至6點的下單高峰占比達25%。（圖／全聯提供）

「小時達」在上線後，選擇宅配到府的訂單數占比超過98%，其中下午4點至6點的下單高峰占比達25%，顯示消費者十分依賴急需晚餐食材外送的方便性。另開台推出的1元衛生紙加購活動，也如預期受到婆媽喜愛，有近8成的消費者參與。

因應年關將近，加上多數公司行號取消尾牙，使在家圍爐吃鍋需求增加，看準這波商機，也祭出即日起至2/4限定2週期間，單筆消費滿399元享免運，較原先單筆消費滿699元免運，門檻直降300元，使用PX Pay支付，不限金額再享10%等值福利點回饋，滿699元再享1元加購衛生紙好康。

而foodpanda日前也發布統計，台中的訂購量是全台第2名，僅次於新北市，還超越台北市，而訂單數最多的前3名則分別是麥當勞、八方雲集、50嵐茶。

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