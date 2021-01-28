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華航愛地球　發布全球航空業首份氣候相關財務揭露報告

▲華航類包機。（圖／華航）

▲華航發表全球航空業首份「氣候相關財務揭露報告」。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

中華航空發表全球航空業首份「氣候相關財務揭露報告」，依循國際民航組織 （ICAO）及國際航空運輸協會（IATA）減碳目標，將企業風險管理範圍擴大涵蓋氣候相關議題，持續強化營運體質。這是繼2018年公開簽署氣候相關財務揭露指引後，再寫國籍航空企業永續發展新頁，為環境保護盡一份心力。

華航致力企業社會責任，是台灣首家且唯一支持「氣候相關財務揭露指引」倡議的航空公司，積極落實將TCFD作業導入管理機制，2019年協助完成TCFD指引繁體中文版翻譯作業，並彙整近年氣候風險與機會的鑑別成果、因應策略、行動方案及績效作為，正式發表獨立的「氣候相關財務揭露報告」，展現因應氣候變遷的風險機會管理內化成果。

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此外，華航制定「建構氣候財務資訊系統」、「提升用油效率」、「強化緊急應變體系」、「參與國際碳管制措施」等四大核心策略，有效管控及降低氣候變遷對企業的風險衝擊，也期盼國內產官學界一起努力，催生本土永續航空燃油發展策略。

▲▼華航eMall「華夏哩程折抵消費現金」活動11月起推出「全哩程折抵購物金」，每1,000哩可折抵新台幣90元，最多可省9,000元。（圖／華航提供）

▲華航自2012年起投入IAGOS-PGGM太平洋溫室氣體觀測計畫，飛航全球首架跨太平洋蒐集高空氣體變遷數據資訊的航機。（圖／華航提供）

在支持國際研究部分，華航自2012年起投入IAGOS-PGGM太平洋溫室氣體觀測計畫，飛航全球首架跨太平洋蒐集高空氣體變遷數據資訊的航機，目前共有兩架氣候觀測機，為亞洲第一家投入且為最大機隊規模參與國際溫室效應暨大氣觀測專案的航空業者。

華航也是台灣航空業環境管理涵蓋率最高、具健全企業環境暨能源風險管理機制的航空公司，積極落實節能減碳，引進新世代節能環保航機，如A350每趟航程能有效減少約 25% 二氧化碳排放量；成立節油小組，用油績效為亞太航協 （AAPA） 標竿地位；推廣環保旅程ECO Travel碳抵換計畫，提升國民低碳旅遊觀念。華航也藉由集團合作，協助華信航空取得環保署「碳標籤」及「減碳標籤」，為國內航空業唯一雙標籤。

華航環保作為屢獲國內外肯定，連續9年通過ISO 14001第三者認證、連續8年通過ISO 50001第三者認證，更連5年入選道瓊永續指數，其中氣候策略評分持續獲全球產業最高分，也連7年獲選台灣企業永續獎及氣候領袖獎，連續5年入選富時社會責任新興市場指數成分股，榮獲永續年鑑「航空業銅級獎」。

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